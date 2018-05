Palermo | rapina in casa a portavoce Palermo Pride | un arresto

Palermo : attivista gay rapinato a casa - 'grazie a Polizia - trattato senza pregiudizi' (2) : (AdnKronos) - "Quando ho detto loro che li ringraziavo per il modo in cui erano riusciti ad evitarmi qualunque disagio - racconta Carollo -, ammettendo di essere sorpreso dal non aver ricevuto nessuno dei (pre)giudizi che avevo temuto in un primo momento, mi hanno risposto: 'è il nostro lavoro perme

Palermo : attivista gay rapinato a casa - 'grazie a Polizia - trattato senza pregiudizi' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un invito a denunciare e un ringraziamento alla Polizia. Luigi Carollo, ex candidato palermitano alle elezioni regionali per la lista i Cento Passi e portavoce del Palermo Pride, lo fa su Facebook. L'occasione è una brutta avventura subita venerdì scorso, quando un giov

Anziano morto dopo rapina a Palermo - un arresto per omicidio : Una rapina violenta che causo' la morte dell'anziana vittima. Adesso sono scattate le manette per l'autore del sanguinoso assalto. I carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo hanno eseguito un'...

Palermo : rapina anziana nell'androne di casa - arrestato : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - E' stato identificato e arrestato nel giro di poche ore il cinquantenne che ieri pomeriggio, a Palermo, ha aggredito e rapinato un'anziana nell'androne del suo palazzo, nei pressi di via Bisazza. L'uomo, Salvatore Fontana, aveva seguito la donna all'interno del portone

Palermo - il rapinatore fa l'autostop : bloccato sull'auto di uno sconosciuto : Un passante ignaro aveva dato un passaggio a uno degli autori del colpo al bar Ambra di piazza Scaffa. Accerchiato dalle volanti, era terrorizzato

Palermo : autotrasportatore finge rapina - denunciato : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Agli agenti di polizia aveva raccontato di essere stato aggredito, mentre con il suo furgone stava effettuando una consegna, da due uomini che, dopo averlo minacciato, si erano fatti consegnare circa 1500 euro. Peccato però che la rapina fosse tutta un'invenzione. Ad e

Palermo : rapina a portavalori - in carcere una guardia giurata autista del furgone : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Una guardia giurata di Palermo è stata arrestata con l’accusa di avere fatto parte di una violenta rapina a un portavalori che ha fruttato oltre un milione e mezzo di euro. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti di 53 anni, guardia giurata presso una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli di 48 anni e Marco ...

Da Palermo a Isola delle Femmine per un colpo in banca. Arrestato rapinatore : La Pasqua per Carmelo Pizzuto, non è stata tra le più felici, ma sicuramente è da ricordare. Il 42enne palermitano, noto alle forze dell'ordine, è stato infatti Arrestato dalla Stazione di Partanna ...

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina/RPT : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - suocero e genero arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero **Francesco** Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle op

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina/RPT : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – suocero e genero arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero **Francesco** Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazioni bancarie, furono raggiunti sull’uscio della loro abitazione, nell’atto di fare rientro a casa nella zona di S.Lorenzo e ...

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazion

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazioni bancarie, furono raggiunti sull’uscio della loro abitazione, nell’atto di fare rientro a casa nella zona di S.Lorenzo e furono ...

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. , AdnKronos, suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una ...

Palermo : suocero e genero arrestati per rapina : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – suocero e generi arrestati a Palermo per rapina. In carcere Santo Fasone di 50 anni e il genero Angelo Agnello di 34 anni. Fasone è accusato di avere partecipato a una rapina e una tentata rapina. Lo scorso 19 gennaio, due coniugi che avevano effettuato delle operazioni bancarie, furono raggiunti sull’uscio della loro abitazione, nell’atto di fare rientro a casa nella zona di S.Lorenzo e furono ...