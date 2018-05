Palermo | il cimitero degli orrori | “Tombe violate per vendere loculi” Quattro arresti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) Gestivano illegalmente la compravendita dei loculi aldi San Martino delle Scale, a. Un vero e proprio “” quello scoperto dai carabinieri, che hanno arrestatopersone e sottoposto una quinta al divieto di dimora nel comune di Monreale con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Per tutti l’accusa è di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità in atti pubblici commesse da privati, falsità in certificazioni, violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, vilipendio di cadavere, occultamento di cadavere, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere. Tra le persone indagate c’è anche don Michele Musumeci, ex parrocco di San Martino delle Scale mentre in manette sono finiti Giovanni Messina, 70 anni, i due omonimmi Salvatore Messina di 38 e 24 anni, Antonino Campanella, 33 ...