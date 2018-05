Operaio licenziato dalla macchina La caccia al profitto sta cancellando i veri manager

Storia di Osmu - l'Operaio disabile licenziato da un robot : E' stato licenziato a 61 anni dopo 30 anni di lavoro per essere sostituito con un robot. Questa la Storia di Osmu Labib, originario del Marocco e disabile da quando nel 1991 perse la mano destra per ...

Storia di Osmu - l'Operaio disabile licenziato da un robot : E’ stato licenziato a 61 anni dopo 30 anni di lavoro per essere sostituito con un robot. Questa la Storia di Osmu Labib, originario del Marocco e disabile da quando nel 1991 perse la mano destra per un incidente sul lavoro avvenuto nella stessa azienda alla quale, suo malgrado, deve dire addio: la Grief Italia, una ditta che produce taniche e contenitori a Melzo, nel Milanese. I motivi del licenziamento In Italia da quasi 40 ...

