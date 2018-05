Oltre gli insulti Roma-Berlino una partita da raddrizzare

Giro d’Italia - impresa epica di Froome : è maglia rosa dopo una fuga di 80 km sulle Alpi. Oltre mezz’ora a Yates : Un’impresa leggendaria, una strategia ai limiti della follia sportiva che Chris Froome ha trasformato in una di quelle giornate epiche che solo il ciclismo può regalare. La maglia rosa strappata a Simon Yates, arrivato al traguardo con Oltre mezz’ora di ritardo, finisce per essere solo il contorno della pagina di storia che il britannico ha scritto nel tappone alpino di Bardonecchia, segnata da Colle delle Finestre e dal Sestriere. ...

Gli auspici d'Oltretevere per la missione di Giuseppe Conte - formato dalla scuola del cardinale Silvestrini : Insomma, all'occorrenza sa come muoversi in quel mondo criptato e di difficile lettura. L'understatement che sembra caratterizzare il modo di agire dell'Incaricato, è quasi sicuro che lo ha assorbito ...

Xiaomi - Oltre gli smartphone un universo : droni - tracker e tanto altro : Attesa finita, Xiaomi è tra noi. L’azienda cinese si è presentata alla stampa italiana proponendo le sue novità e sabato mattina completerà l’entrata sul mercato nostrano inaugurando il primo negozio monomarca presso “Il Centro” di Arese. Già presente in Spagna (con quattro Mi Store, tre a Madrid e uno a Barcellona) dallo scorso novembre e sbarcata ieri in Francia, che insieme all’Italia rappresenta il secondo step ...

Oltre meta' degli italiani andanno in vacanza : ... emerge dalla 18/a edizione del Barometro Vacanze Ipsos - Europ Assistance, l'indagine che analizza le intenzioni di viaggio di cittadini europei e di altri paesi del mondo per la prossima estate. Il ...

Deutsche Bank pronta al taglio di Oltre 7000 posti di lavoro : Deutsche Bank ha reso noto della sua intenzione di effettuare tagli al personale dagli oltre 97mila a ben sotto i 9mila dipendenti ma non ha comunicato quali Paesi ne saranno interessati.La Deutsche Bank offre lavoro in Europa a circa 66mila dipendenti, dei quali circa 42mila sono impiegati in Germania e quasi 4mila in Italia. Questa decisione è la vera prima mossa importante del nuovo Ceo Christian Sewing che ha ottenuto questo ruolo lo scorso ...

Per cani e gatti gli italiani hanno speso Oltre 2 miliardi di euro nel 2017 : Bambini e animali sono i migliori volani dei consumi a fronte di scarsa liquidità, perché è difficile spiegare loro che occorre far quadrare i conti. E i dati sugli animali da compagnia mostrano che la loro...

Amministrazione pubblica - per pagare gli Statali ogni italiano spende Oltre 2.600 euro l'anno : In Italia 'ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000'. Così uno studio del ...