Olio e vetri sul percorso del Giro

#Giro, teppisti spargono olio e vetri sulle strade torinesi - Agenzia_Ansa :

Atti di teppismo contro ild'Italia, questa notte, nel Torinese.sono stati sparsi lungo ildella 20ma tappa della 'corsa rosa'che oggi parte da Susa per raggiungere Cervinia.Bloccata temporaneamente la circolazione per consentire la ripulitura della strada. Oggi il movimento 'No Tav' ha preannunciato un presidio di protesta a Susa e l'esposizione di bandiere lungo ildella tappa contro la nuova ferrovia Torino-Lione e per la Palestina.(Di sabato 26 maggio 2018)