Olio e vetri rotti per sabotare il passaggio del Giro d' Italia a La Cassa e Villardora

Giro d’Italia 2018 - teppisti contro la Corsa! Sparsi Olio e vetri sul percorso verso Cervinia : I teppisti attaccano il Giro d’Italia 2018. Nella notte, sul percorso della tappa odierna, da Susa a Cervinia, sono stati Sparsi vetri e olio per cercare di impedire il passaggio della corsa. In particolare a La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, è stato versato dell’olio da motore sull’asfalto per un tratto di circa 200 metri, mentre in una rotonda a Villardora sono stati Sparsi dei vetri in una rotonda. I ...