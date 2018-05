Oggi il premio Nobel Wole Soyinka riceverà il Premio Internazionale Dialoghi sull' uomo

Assegnato Oggi il premio 'Il Perugino' - Convegno a Perugia su investimenti innovativi e infrastrutture : Per risolverli, occorre che la classe dirigente, politica e non, concentri la propria attenzione su investimenti innovativi, impresa 4.0, nelle infrastrutture e sulla diffusione della ...

Premio Beppe Viola - vince Inzaghi : Oggi pomeriggio la cerimonia : L'evento andrà in onda su Rete Oro, canale 210 del digitale terrestre, ed anche in streaming su Facebook nella pagina 'Sport in Oro'. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'...

Oggi il Gran Premio di Spagna Prima fila Mercedes - poi le due Ferrari : La Formula 1 torna a rombare in Europa e la Mercedes torna a primeggiare in qualifica come successo negli ultimi anni. Dopo un avvio di Campionato da Prima attrice nelle prove ufficiali, la Ferrari ...

Ryan M. Kelly vince il premio Pulitzer nel suo ultimo giorno di lavoro. Oggi fa il social media editor per un birrificio : "Troppo difficile vivere di giornalismo" : Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'ultimo minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può farti vincere un premio Pulitzer anche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a Ryan Kelly, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography del Pulitzer grazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". ...

Premio Avus - Oggi cerimonia di consegna per migliore tesi ingegneristica : L'Aquila - Con il lavoro su "Risposta sismica di strutture snelle in muratura" Ilaria Capanna, laureatasi in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile-architettura e ambientale dell'Università degli Studi dell'Aquila, è la vincitrice della 5/a edizione del Premio Avus 2009, promosso dall''Associazione Vittime Universitarie Sisma (Avus) 6 aprile 2009' per la migliore ...

FOggia : un premio per Stroppa e le decisioni del Giudice Sportivo Video : 2 Dopo la sconfitta per 3-1 in quel di Parma [Video], incombe il trentatreesimo turno del campionato di #Serie B ConTe.it 2017/18, con ben nove partite - tra le quali Foggia-Pro Vercelli - che verranno disputate alle ore 20:30 del giovedì Santo, con il Giudice Sportivo della Lega B che ha pubblicato nella giornata di ieri le sue decisioni sulle partite dell'ultimo week-end. Nel frattempo Giovanni #Stroppa è stato premiato a ...

FOggia : un premio per Stroppa e le decisioni del Giudice Sportivo : Dopo la sconfitta per 3-1 in quel di Parma, incombe il trentatreesimo turno del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18, con ben nove partite - tra le quali Foggia-Pro Vercelli - che verranno disputate alle ore 20:30 del "giovedì Santo", con il Giudice Sportivo della Lega B che ha pubblicato nella giornata di ieri le sue decisioni sulle partite dell'ultimo week-end. Nel frattempo Giovanni Stroppa è stato premiato a Firenze in occasione di un ...