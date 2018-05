Nuovo incontro tra i leader delle Coree

: 'Per me è stato un inferno' Nuovo incontro tra Irama e la @WARNERMUSICIT. #Amici17 - AmiciUfficiale : 'Per me è stato un inferno' Nuovo incontro tra Irama e la @WARNERMUSICIT. #Amici17 - AmiciUfficiale : Un nuovo incontro con la @WARNERMUSICIT per Irama e... guardate qui! #Amici17 - romeoagresti : #Juventus-#Genoa, la trattativa per #Perin procede in maniera positiva. Previsto un nuovo incontro nei prossimi gio… -

I duecoreani, Kim Jong-Un e Moon Jae-In, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine tra i due Paesi per discutere del vertice tra Usa e Corea del Nord, che era stato annullato da Trump. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap. La notizia potrebbe significare che il vertice tra Trump e Kim, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, potrebbe essere rimesso in agenda. Ieri sera Trump aveva twittato di aver avuto colloqui "molto produttivi" con la Corea del Nord.(Di sabato 26 maggio 2018)