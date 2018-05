Nuovo incontro Kim- Moon al confine per parlare di Trump

blogo

: 'Per me è stato un inferno' Nuovo incontro tra Irama e la @WARNERMUSICIT. #Amici17 - AmiciUfficiale : 'Per me è stato un inferno' Nuovo incontro tra Irama e la @WARNERMUSICIT. #Amici17 - AmiciUfficiale : Un nuovo incontro con la @WARNERMUSICIT per Irama e... guardate qui! #Amici17 - romeoagresti : #Juventus-#Genoa, la trattativa per #Perin procede in maniera positiva. Previsto un nuovo incontro nei prossimi gio… -

(Di sabato 26 maggio 2018)altra i leader della Corea del Nord e del Sud, cioè tra Kim Jong-un eJae-in. Come un mese fa, quando annunciarono la fine ufficiale della guerra tra le due Coree, i due presidenti si sono incontrati in un villaggio di, argomento di discussione il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord che il presidente americano Donaldha messo in forse.Summit di pace tra le Coree: fine della guerra tra i due paesi ...