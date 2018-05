Nuoto | si avvicina la Mediterranean Cup | ventisei gli azzurrini convocati da Walter

PallaNuoto - Champions League 2018 : l’AN Brescia batte il Barceloneta e si avvicina alle Finali! : Super AN Brescia in quel di Barcellona: la compagine italiana batte i padroni di casa del Barceloneta per 7-5 nella tredicesima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile, avvicinandosi così all’obiettivo più importante della stagione, la qualificazione alle Final Eight di Genova. Prestazione eccellente per i ragazzi di Sandro Bovo che non si sono fatti spaventare dall’avversario spagnolo, vincendo in ...