Non chiamatemi solo bello Un ruolo a Hollywood? Ben venga | Luca Argentero si

"Rivedendo il video mi sono sentito una nullità. Non chiamatemi bullo. Ora ricevo minacce di morte e ho paura" : Iniziano a fioccare provvedimenti per i 6 studenti bulli dell'ITC "Francesco Carrara" di Lucca che hanno offeso e minacciato in classe il professore di italiano e storia. Tre saranno bocciati, due rientreranno a scuola a fine maggio e uno tra 15 giorni, sostenendo le prove di fine anno in maniera regolare.Nella puntata de Le Iene di domenica, l'inviato Andrea Agresti ha intervistato uno dei colpevoli. A riportare significativi stralci ...

"È la quinta persona che salvo. Ma Non chiamatemi eroe". Parla l'agente Francesco Macaluso - che ha impedito a un 26enne di suicidarsi : Uno scatto fulmineo, grazie al quale è riuscito a mettere in salvo un 26enne che si era lanciato dal sesto piano di un palazzo con lo scopo di suicidarsi. In un'intervista di Camilla Mozzetti per Il Messaggero, l'agente Francesco Macaluso descrive come ha afferrato il giovane. "Insieme ad altri colleghi abbiamo iniziato a Parlargli per creare un contatto, frasi apparentemente semplici che sono state però d'aiuto: 'Come ti chiami?', ...

Benevento - è super Diabaté : 'Non ho finito di segnare - chiamatemi il Mostro. Futuro? Voglio ancora l'Italia' : ... ma potete darmi il soprannome che volete, non c'è problema per me", ha raccontato il centravanti del Mali in esclusiva a Sky Sport. "Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldo. Sono una persona in ...

Parma - medico salva calciatore 14enne in arresto cardiaco 'Ma Non chiamatemi eroe' : Un lunghissimo minuto, durante il quale Mattia, 14 anni, ha smesso di respirare. Stava giocando a calcio nel centro sportivo Ferruccio Bellè a Parma dove era in corso una partita fra i Giovanissimi ...

