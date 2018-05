'No a Savona nel governo' - Mattarella in trincea e la Lega alza il muro : Paolo Savona, ministro dell'Economia, al Quirinale non passa. E, per come l'ha messa Matteo Salvini, la questione è ormai divenuta di principio. Può un leader di partito imporre un ministro al premier incaricato e al presidente ...

Paolo Savona - lo sfregio all'economista sovranista : l'ultima ipotesi - nel governo come Sottosegretario all'Ue : ... figuriamoci quanto sarà pronto a tutto il Capo dello Stato per frenare la nomina dell'economista sovranista Paolo Savona al ministero dell'Economia. Il suo nome è ancora oggi uno dei nodi più ...

Il progetto di Savona per riequilibrare l'euro e i filo-Ue nella squadra di governo : ... da alcune componenti del Movimento Cinquestelle e per certi versi anche dal Quirinale, Paolo Savona resta il candidato primo cui affidare la guida del ministero dell'Economia. La presenza nella ...

Paolo Savona nel saggio Come un incubo e come un sogno : temo Italia in vicolo cieco : Reuters ha riportato alcuni stralci del libro del ministro designato da M5S e Lega per l'Economia, Paolo Savona. Il saggio, che uscirà venerdì 25 maggio, si intitola "come un incubo e come un sogno", edito da Rubbettino:

Governo M5s-Lega - diretta : il nome di Conte “in bilico”. Carelli : “Non escludo che salti. Savona? L’Italia resterà nell’euro” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Nel libro di Savona le idee del futuro Governo? : C'è un dolente sottofondo nel libro "Come un incubo come un sogno" scritto dal professor Paolo Savona. È il senso di non esser riuscito a cambiare con le proprie idee il corso delle cose, su cui oggi, a distanza di tempo, pensa di aver avuto ragione. Critico, fin dall'inizio, della fondazione dell'Euro, nel suo lavoro traccia un ritratto realistico, pessimista, e feroce del fallimento che aveva previsto: "Parte importante dei ...

Governo - Paolo Savona ad Affari "Sono a disposizione del Paese Non entro nella tenzone politica" : E' vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio la vorrebbero come Ministro dell'Economia di un Governo M5S-Lega? "Guardi non rilascio dichiarazioni, perché a un certo punto non voglio entrare nella tenzone. Sono disponibile per il Paese, com'è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta" Segui su Affaritaliani.it

Gru sui binari - treno deragliato nel Cuneese : riaperta la linea Torino-Savona : riaperta questa mattina la linea ferroviaria Torino–Savona: venerdì scorso un treno regionale è stato urtato da una gru esterna provocandone il deragliamento e il ferimento 10 persone (il macchinista e 9 passeggeri). Sulla causa dell’incidente indaga la Procura di Cuneo. L'articolo Gru sui binari, treno deragliato nel Cuneese: riaperta la linea Torino-Savona sembra essere il primo su Meteo Web.

Crolla una gru sui binari nel Fossanese : deraglia il treno Torino-Savona - dieci feriti : Il treno Savona-Torino (numero 10130) è deragliato dai binari oggi alle 12,43 nel tratto tra Magliano Alpi e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il convoglio, con centinaia di pendolari a bordo, è stato colpito dal braccio di una gru caduta a fianco dei binari. L’impatto ha squarciato la fiancata del locomotore, fac...

Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese : due feriti/ Ultime notizie : il convoglio ha urtato una gru? : Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti/ Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru? Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Deraglia nel Cuneese il treno Savona-Torino - alcune persone leggermente ferite : Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35