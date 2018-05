“Nessun rispetto per Barbara D’Urso” Parole di fuoco da parte del noto vip

caffeinamagazine

: RT @andreasso1951: Non sopporto più ascoltare questi bugiardi senza dignità,nessun rispetto per gli italiani ed il voto espresso. In Italia… - cappellifranco : RT @andreasso1951: Non sopporto più ascoltare questi bugiardi senza dignità,nessun rispetto per gli italiani ed il voto espresso. In Italia… - MauraYi : I due 'signori' fanno i bulli con il presidente della repubblica, dimostrando nessun rispetto nei riguardi della co… - MaxCaraco : RT @andreasso1951: Non sopporto più ascoltare questi bugiardi senza dignità,nessun rispetto per gli italiani ed il voto espresso. In Italia… -

(Di sabato 26 maggio 2018) UnaD’Urso così arrabbiata e decisa raramente l’avevamo vista in passato. E di mezzo, per una volta, non c’è il Grande Fratello e il solito turbinio di polemiche che lo accompagna, in una delle edizioni con più accuse, liti ed espulsioni della storia dei reality show italiani. A far infuriare Carmelita sono state piuttosto lepronunciate nelle scorse ore da Fabrizio Corona a Verissimo, ospite della trasmissione per parlare della sua esperienza in carcere e dei progetti futuri che ha in serbo. Una volta concluso il racconto, ecco però le bordate dell’ex re dei paparazzi. Quando Silvia Toffanin lo ha messo di fronte al filmato che mostrava la sua ex Nina Moric e l’incursione nella casa più spiata d’Italia per il confronto con Favoloso, Corona ha infatti bollato la scena come “Pietosa”. A suo dire, infatti, il programma ...