Né con Macron | né con l' Ulivo | con la Sinistra

Macron tende la mano a conte : ?"Impazienti di lavorare insieme" : Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, il presidente francese, Emmanuel Macron si dice pronto a collaborare con il nuovo governo italiano che sta nascendo in queste ore. Dall'Eliseo fanno sapere che Macron "vuole tendere la mano al nuovo esecutivo". Inoltre, sempre alcuni collaboratori del presidente francese affermano a Repubblica: "Vogliamo stabilire rapidamente il contatto con il nuovo Presidente del Consiglio già nei prossimi giorni, non ...

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a conte "Nessun pregiudizio sul governo" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

Una montagna di spazzatura per protestare "contro" Macron (ma il piano va in fumo) : Avevano ideato un’azione di protesta tanto spettacolare quanto singolare: rovesciare il contenuto di un intero camion dell’immondizia davanti alla sede di La Republique en Marche, il partito del presidente...

Putin e Macron - la strana alleanza contro le guerre commerciali di Trump : Dopo il mazzo di rose offerto ad Angela Merkel, la settimana scorsa a Sochi, Vladimir Putin è tornato alla carica con un altro bouquet. Questa volta per Brigitte, la sposa di Emmanuel Macron.--Dalla diplomazia dei fiori a quella del pallone. Arrivato a San Pietroburgo per la sua prima visita di Stato in Russia, battezzata “la partita di ritorno” dopo l’incontro con Vladimir Putin un anno fa a Versailles, il presidente francese già pensa di ...

Renzi contro la 'casta' e l'incontro Macron-Putin. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO E' stato un missile russo ad abbattere il volo MH17 della Malaysia Airlines. In una conferenza stampa all'Aia il Joint investigation team, una squadra investigativa composta da olandesi, ...

Renzi contro la "casta" e l'incontro Macron-Putin. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA I diktat sui nomi dei futuri ministri sono inammissibili ha fatto sapere il Quirinale in merito alle indiscrezioni circa eventuali veti posti dal presidente della Repubblica a personalità indicate dai partiti che daranno vita al governo. A motivare l’intervento del Quirinale, con ogni

Scottato da Trump - Macron ci riprova con Putin. Ma la strada è in salita : Dopo essere tornato da Washington a mani vuote, Emmanuel Macron ci riprova e vola alla volta di San Pietroburgo, dove questo pomeriggio incontrerà il suo omologo russo, Vladimir Putin, prima di intervenire al Forum internazionale economico in qualità di ospite d'onore. Una visita di due giorni, durante la quale il capo dell'Eliseo si farà ancora una volta portavoce di Bruxelles per allentare le tensioni con il Cremlino e ...

A San Pietroburgo al via il Forum Economico Internazionale - Macron ospite d'onore : ...firma di un accordo tra Associazione Conoscere Eurasia e l'Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico della Federazione russa.A fianco dell'agenda ufficiale - il motto di quest'anno è 'Costruire l'economia ...

Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Macron : Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Emmanuel Macron, che intende riformare il loro settore. La manifestazione è stata convocata da tutti i cinque principali sindacati francesi (CGT, FO, CFDT, UNSA e CFTC) i cui The post Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Macron appeared first on Il Post.

Scontri e fermi durante protesta anti-Macron a Parigi : Scontri e fermi a margine della manifestazione Parigina contro le riforme di Macron. La polizia ha risposto al lancio di petardi da parte di black bloc incappucciati facendo uso di lacrimogeni. ...

