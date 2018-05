' Ndrangheta | pentito | volevano gambizzare un pm di Biella | rifiutai

Torino - la rivelazione del pentito di ' Ndrangheta : 'Volevano gambizzare un pm' : Nel 2014, un pm della procura di Biella doveva essere 'gambizzato' dalla 'ndrangheta , perché durante un interrogatorio aveva alzato una mano come se volesse percuotere un indagato. Il retroscena è ...

‘Ndrangheta - il pentito rivela : “Mi chiesero di gambizzare un magistrato di Biella in cambio di una villa. Rifiutai” : La ‘ndrangheta voleva gambizzare il magistrato Ernesto Napolillo perché durante un interrogatorio aveva alzato la mano come se volesse percuotere un indagato. È la confessione fatta dal pentito Cosimo Di Mauro, condannato a 8 anni e otto mesi in primo grado nel processo Alto Piemonte. Dopo la pena inflitta dal tribunale di Torino, l’uomo, considerato una figura di spicco dei clan a Biella, nello scorso settembre ha detto ai pm della ...