NBA – Stoudemire pronto al clamoroso ritorno? Prima la BIG 3 poi la promessa | “ecco cosa

(Di sabato 26 maggio 2018) Amar’ealin NBA: dopo la parentesi europea, l’ex Phoenix Suns si sente ancora utile per una franchigia della massima serie americana “Ma come, non si era ritirato?”, in molti, noi compresi, si saranno fatti questa domanda leggendo le parole che Amar’eha rilasciato a CBS Sports. L’ex lungo dei Phoenix Suns, che in Arizona ha lasciato uno splendido ricordo (21 punti e 9 rimbalzi di media in 516 partite), aveva lasciato l’NBA nel 2016, per approdare in Europa e vincere il campionato a Gerusalemme l’anno successivo. Dal 1° settembre 2017aveva annunciato il ritiro dal basket, ma dopo un anno di stop, il centro potrebbe tornare in NBA. Ripartirà dalla BIG 3 per tenersi in forma, poi se dovessero chiamare dall’NBA…: “in estate giocherò nella BIG 3 per tenermi in ...