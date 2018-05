Nba Playoff | Cleveland-Boston 109-99 | serve gara-7

Playoff Nba - Cleveland-Boston gara-6 109-99 : un altro capolavoro di LeBron James - si va a gara-7 : L'appuntamento con le Finals è per la notte tra domenica e lunedì alle 2.30, quando scopriremo in diretta su Sky Sport quale sarà la squadra campione della Eastern Conference.

Playoff Nba – Brad Stevens scherza su Kobe Bryant : “i suoi consigli a Tatum? Attenzione - è un ex Lakers!” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, ha ironizzato sui consigli dati da Kobe Bryant a Jayson Tatum durante il programma Detail Durante la sua trasmissione ‘Detail’ di ESPN, Kobe Bryant ha dato diversi consigli al giovane rookie dei Celtics, Jayson Tatum. Se il ragazzo è stato molto orgoglio che il ‘Black Mamba’ abbia parlato di lui, il coach dei Celtics, Brad Stevens ha fatto finta di ‘arrabbiarsi’, scherzando sul fatto che Bryant sia un ex ...

Playoff Nba – Chris Paul scatenato! Tripla in faccia a Curry - poi gli fa la Shimmy Move [VIDEO] : Chris Paul é stato autore di una partita strepitosa ieri notte: CP3 si é anche tolto la soddisfazione di eseguire la ‘Shimmy Move’ in faccia a Steph Curry Ieri notte gli Houston Rockets hanno vinto gara-5 delle Finals della Western Conference superando i Golden State Warriors. Grande prova di Chris Paul che, vista la serata storta al tiro di James Harden, si é caricato la franchigia texana sulle spalle. CP3 é risultato a tratti ...

Playoff Nba - Golden State a un passo dal baratro non perde la calma : "Vinceremo noi" : L'ultima volta che i Golden State Warriors si sono ritrovati sotto 3-2 in una serie e con la possibilità di essere eliminati in gara-6 la storia della NBA è cambiata probabilmente per sempre. Erano i ...

Playoff Nba – Infortunio Chris Paul! Tremano i Rockets : ecco le sue condizioni in vista di gara-6 : Infortunio per Chris Paul nei minuti finali di gara-6 della Finale della Western Conference dei Playoff NBA: il playmaker dei Rockets ha accusato un problema al bicipite femorale Nella notte gli Houston Rockets hanno firmato l’ennesima impresa della loro stupenda stagione. I texani hanno battuto per 98-94 i Golden State Warriors passando in vantaggio per 3-2 nella serie. Di motivi per sorridere ce ne sarebbero parecchi, ma Houston invece è ...

Playoff Nba - capolavoro Houston : 3-2 nella serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 98-94. Paul - 20 punti. Ora è 3-2 Rockets : Houston , 1, -Golden State 98-94 , 3-2 nella serie, In un modo o nell'altro, aggrappandosi alla leadership di Chris Paul e difendendo alla grande, Houston porta a casa gara-5 e mette così i campioni ...

Nba - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

Playoff Nba - la tremenda beffa della gara-5 di Chris Paul : decisivo e infortunato : In una serie che vede protagonisti un due volte MVP, l'MVP in carica delle Finals e il probabile MVP di questa stagione, è abbastanza strano che a segnarla in maniera indelebile sia un quarto ...

Playoff Nba – Jayson Tatum nella storia : è il 6 rookie di sempre a superare i 300 punti in postseason : Grazie ai 24 punti segnati in gara-5 delle Eastern Conference Finals contro i Cleveland Cavaliers, Jayson Tatum è il 6° rookie della storia a realizzare 300 punti in una singola postseason Jayson Tatum non smette di stupire. Il giovane cestista dei Celtics ha trascinato Boston al successo in gara-5 delle Eastern Confernce Finals facendo registrare 24 punti contro i Cleveland Cavaliers. Un piccolo record per il rookie dei Celtics: prima di ieri ...

Playoff Nba – Klay Thompson in dubbio per gara-5 : le condizioni del ginocchio preoccupano gli Warriors : Klay Thompson potrebbe essere in dubbio per gara-5 delle Finals della Western Conference fra Warriors e Rockets: il problema al ginocchio accusato in gara-4 potrebbe tenerlo fuori dai giochi Gara-4 doveva essere la sfida che avrebbe consentito agli Warriors l’allungo decisivo sui Rockets, ma così non è stato. Alla Oracle Arena, Curry e compagni sono andati incontro ad un duro ko contro gli indomiti Rockets. Da registrare la prestazione negativa ...

Playoff Nba – CJ McCollum demolisce i Cleveland Cavaliers : “la peggior difesa Nba - hanno delle lacune che…” : CJ McCollum ha criticato senza mezzi termini la difesa dei Cleveland Cavaliers indicandola come una delle peggiori della lega I Cleveland Cavaliers stanno vivendo una Finale di Eastern Conference letteralmente a due volti: se in casa, guidati da uno straordinario LeBron James, i Cavs hanno ottenuto due vittorie, in trasferta i Celtics si sono imposti 3 volte su 3. Colpa di una difesa che mostra evidenti limiti, accentuati lontano dalla Quicken ...

Playoff Nba - il “dominio” del fattore campo : Boston 3-2 sui Cavs [VIDEO] : Playoff NBA – Boston e Cleveland continuano a non far saltare il fattore campo, i Celtics si portano sul 3-2 nella serie di finale di Conference ad Est Nessuno ‘osa’ vincere in trasferta nella finale di Conference ad Est. Boston e Cleveland si stanno giocando l’accesso alle finals NBA, ribattendo colpo su colpo una all’altra, senza però mai far saltare il fattore campo. Gara-5 infatti è stata vinta dai Celtics, che ...