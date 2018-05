NBA – Joel Embiid | che botta! L’esclusione dal 1° Quintetto NBA gli costa ben 30 milioni

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018)sarà costretto a rinunciare al supermax contract per essere finito nel 2°NBA della stagione Con la postseason che entra nel vivo e le Finals distanti 1 partita ad Est e al massimo 2 ad Ovest, l’NBA ha rilasciato i migliori quintetti della stagione. Con un po’ di sorpresa,è finito nel secondo, scelta che gli costerà un bel po’ di. Chiariamoci: sicuramente il centro dei Sixers non diventerà povero, ma rinunciare a circa 30per non essere fr ai migliori 5 della lega non deve essere stato un colpo semplice da digerire. Se fosse stato selezionato nel 1°NBA,avrebbe avuto diritto ad un supermax contract da 35l’anno, il 30% del salary cap di Philadelphia. Attualmente invece, dovrà accontentarsi solo del 25%, circa 29a stagione. L'articolo NBA –, che...