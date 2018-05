NBA | i Toronto Raptors contattano Ettore Messina | i dettagli

NBA - coach Casey saluta i tifosi dei Raptors con una lettera : 'Toronto - grazie' : Sette anni non sono pochi, soprattutto se vissuti in un contesto competitivo e sportivo d'altissimo livello come quello NBA. Dwane Casey è cresciuto insieme ai suoi Raptors, li ha coccolati e resi una ...

NBA - quanto lavoro per Masai Ujiri : dieci candidati per la panchina dei Toronto Raptors : Per quanto possa sembrare strano, nella sua carriera a capo delle dirigenze di Denver e Toronto il General Manager Masai Ujiri non ha mai scelto un capo-allenatore per le sue squadre. Ai Nuggets, ...

NBA - i Toronto Raptors licenziano Dwane Casey : ROMA - Fulmine a ciel sereno in casa dei Toronto Raptors che poco fa hanno annunciato l'esonero di coach Dwane Casey. Fatale al coach nativo di Indianapolis è stata la pesante eliminazione con un ...

NBA - i Toronto Raptors cambiano allenatore : licenziato Dwane Casey : Alla fine i Toronto Raptors hanno deciso che un cambiamento era necessario. Dopo le voci degli ultimi giorni che vedevano come possibile una permanenza dell'allenatore, la dirigenza guidata da Masai ...

NBA - cari Raptors così non va : postseason deludente e salary cap da mani nei capelli - da dove ripartirà Toronto? : Toronto Raptors molto deludenti, dopo l'eliminazione dai playoff NBA per mano di LeBron e dei Cavs, è giunto il momento di tirare le somme I playoff NBA ci stanno regalando enormi soddisfazioni, ma ...

NBA playoff - Cleveland-Toronto 128-93 : LeBron - 29 - torna in finale a Est : LeBron James e i suoi Cavaliers centrano il successo in gara 4 per 128-93 che vale il 4-0 nella serie contro Toronto e il biglietto per la quarta finale di Conference di fila. I Raptors escono dalla ...

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Toronto gara-4 128-93 : Raptors spazzati via - Cavs di nuovo in finale a Est : Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 128-93 Nelle prime tre gare Toronto si era dovuta arrendere allo strapotere di LeBron James. Nella quarta hanno visto anche i suoi compagni di squadra prendere il ...

NBA - Belinelli non basta ai Sixers. LeBron James piega Toronto : ROMA - Dopo aver sfiorato il colpaccio che avrebbe riaperto i conti della semifinale di Eastern Conference, i Philadelphia 76ers si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano e sotto 3-0 con i ...

NBA - gara-2 a Toronto : abbiamo visto la "Gioconda" di LeBron James? : Il suo quoziente di intelligenza cestistica è di un altro mondo", l'interessantissima analisi del giocatore montenegrino. Il focus di Basket Room: "King James o Re Mida?" Guarda tutti i video C.J. ...

NBA - LeBron - 43 punti - e Cleveland sul 2-0 contro Toronto : I teorici del cupping non potevano sperare in uno spot migliore di quello messo in atto da LeBron James in gara2 a Toronto. Dove il successo dei Cleveland Cavs 128-110 è stato firmato dai 43 punti e ...

Playoff NBA 2018 - Toronto-Cleveland gara-2 110-128 : mostruoso LeBron - esplode Love - è 2-0 Cavs : Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 110-128 "La notte del fade-away ". Kevin Love assicura che già fin dallo shootaround del mattino si capiva che LeBron James aveva in serbo qualcosa di speciale per ...

NBA 2018 : strepitoso LeBron James - Cleveland passa ancora a Toronto. 2-0 Boston su Philadelphia : L’incubo Cleveland è tornato per Toronto. I Cavaliers, dopo aver vinto gara-1, hanno nuovamente espugnato l’Air Canada Centre, mettendo con le spalle al muro la testa di serie numero uno della Eastern Conference, ora sotto 0-2 e con il fattore campo decisamente a sfavore. Il successo in gara-2 dei Cavs è stato frutto di un’altra strepitosa prova di LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 43 punti, 8 ...

Playoff NBA : rimonta da sogno dei Cavs a Toronto - Golden State non si ferma : Playoff Nba: rimonta da sogno dei Cavs a Toronto, Golden State non si ferma Cleveland viene trascinata da un LeBron James ancora in tripla doppia in gara-1 contro Toronto: nella notte Nba i Raptors cadono dopo aver condotto i giochi per 48’, sbandano troppo ai supplementari e cedono il passo 112-113 ai Cavs all’Air Canada […]

NBA - semifinali : Cleveland sbanca Toronto : Grande sorpresa nella supersfida delle semifinali Nba giocata questa notte. In gara 1 infatti i Cleveland Cavaliers sono andati a vincere nientemeno che in casa dei Toronto Raptors, dominatori ...