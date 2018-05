NBA | Ettore Messina nel mirino dei Toronto Raptors

NBA - i Toronto Raptors contattano Ettore Messina : i dettagli : Ettore Messina si appresta a vivere una delle estati professionalmente più calde della sua carriera, i Toronto Raptors hanno bussato alla sua porta Ettore Messina potrebbe avere una panchina nella NBA tutta sua nella prossima stagione. Se ne parla ormai da diverse estati, ma questa potrebbe essere quella giusta, dati i primi “segnali” giunti in queste fasi calde del mercato delle panchine. L’attuale vice di Popovich infatti, è ...

NBA - anche i Milwaukee Bucks seguono Ettore Messina : ROMA - Non ci sarebbero soltanto gli Charlotte Hornets sulle tracce dell'ex commissario tecnico azzurro, Ettore Messina . Stando a quanto riferito poco fa dall'emittente statunitense ESPN infatti, ...

NBA - Ettore Messina guiderà gli Spurs anche in gara 4 : ROMA - Ettore Messina siederà sulla panchina dei San Antonio Spurs nelle vesti di capo allenatore anche in gara 4dei quarti di finale che si giocherà nella notte tra domani e doopodomani all'AT&T ...

NBA - Ettore Messina : "Orgoglioso della squadra : ROMA - Non è stato particolarmente fortunato l'esordio ai playoff di Ettore Messina sulla panchina dei San Antonio Spurs che in gara 3 sono stati battuti ancora una volta dai Golden State Warriors e ...

NBA - le parole di Ettore Messina : 'C'era tanta tristezza - ma sono orgoglioso di tutti' : A pochi minuti dalla fine della sua prima gara da playoff allenata da head coach, Ettore Messina ha dovuto rispondere alle consuete domande dei giornalisti USA, in una conferenza stampa dai toni ...

NBA - Ettore Messina in lizza per la panchina degli Charlotte Hornets : La squadra pochi giorni fa hanno licenziato Steve Clifford al termine di una stagione deludente in cui sono arrivate soltanto 36 vittorie