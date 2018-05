NBA | colpo alla testa | Kevin Love abbandona gara-6 | in forte dubbio per la settima

Basket NBA - finale Ovest : colpo Houston in casa dei Warriors - la serie torna in parità : OAKLAND - Houston pareggia i conti. I Rockets dimenticano lo choc del -41 di gara-3 , 126-85, battendo Golden State 95-92 alla Oracle Arena portando così la serie sul 2-2. Con la stessa situazione di ...

NBA 2018 : Lebron James spaziale! I Cavaliers riportano in parità la serie con i Pacers. Colpo Jazz a Oklahoma - Rockets sul 2-0 contro i Wolves : Un Lebron James stratosferico mette il suo sigillo su una notte da re e regala ai Cleveland Cavaliers il pareggio nella serie contro gli Indiana Pacers. Alla Quicken Loans Arena c’è il marchio di Lebron impresso in maniera indelebile sulla vittoria dei padroni di casa per 100-97, un successo che riapre di fatto i giochi nella serie, ora in parità sull’1-1 dopo il tonfo dei Cavs in gara-1. Lebron James mette a referto tutti i punti ...