NBA 2018 | LeBron James trascina Cleveland Boston battuta 109-99 | si va a gara-7!

Pronostici NBA 25-26 maggio 2018 : consigli scommesse : La conclusione delle finali di conference, e l’arrivo delle tanto attese NBA Finals, è vicina. Chi avrebbe mai messo la mano sul fuoco sicuro di vedere Houston e Boston in vantaggio 3-2 nelle rispettive serie contro Golden State e Cleveland e con in mano due match point con tanto di pass per le Finals? Io no di certo, ma del resto i playoff sono belli per questo, perché le sorprese sono dietro l’angolo. Procediamo subito con le ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

NBA All-Defensive Team 2018 – Ecco i migliori quintetti difensivi della stagione : Draymond Green fa discutere [GALLERY] : Sono stati rilasciati gli NBA All-Defensive Team 2018, i migliori quintetti difensivi della stagione: qualche sorpresa inaspettata fra i più bravi difensori della lega Mentre le Finali di Conference entrano nel vivo, l’NBA ha rilasciato i due All-Defensive Team 2018, i migliori quintetti difensivi della stagione. I nomi riportati da Shams Charania, giornalista di Yahoo Sport, hanno sorpreso diversi appassionati del basket a stelle e ...

NBA 2018 : Boston vince gara-5 ed è ad un passo dalle Finals. Cleveland e LeBron James spalle al muro : Boston è ad una sola gara dal ritorno alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010. I Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers di LeBron James per 96-83 in gara-5, portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie di finale della Eastern Conference. Il primo match point sarà giocato in trasferta, venerdì notte, ma in caso di sconfitta la squadra di Brad Stevens potrà disputare gara-7 sul parquet del TD Garden, in una serie che fin qui ha seguito ...

NBA Playoff 2018 - Boston-Cleveland 96-83 : Boston impone la legge del Garden - è 3-2 Celtics : Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 96-83 Ormai è chiaro: in questa serie è sempre questione di parziali, e di fattore campo. Boston torna al TD Garden, vola sul 32-19 nel primo quarto, fa gara di ...

NBA Playoff 2018 : LeBron fa 2-2 coi Celtics - anche Warriors e Rockets in perfetta parità! : Lo show in questi fantastici NBA Playoff 2018 continua e continua nel segno dell’incertezza più totale. Infatti entrambe le serie sono sul 2-2 e promettono ancora tanto spettacolo e risultati sorprendenti. Partiamo come al solito dalla Finale della Eastern Conference tra Celtics e Cavaliers. LeBron James con due partite casalinghe veramente da re indiscusso della lega ha riequilibrato la serie coi Celtics. In Gara 3 i Cavs sono ...

Jr NBA Fip League 2018 – Il 29 maggio il Final Event con Roma - Ancona e Bari : Terza edizione da record per il torneo FIP e NBA: 3 città, 1.500 giocatori, 444 partite. Ospite speciale Boštjan “Boki” Nachbar, ex ala di Rockets, Hornets, Nets e Benetton La terza edizione della Jr. NBA FIP League è giunta alle fasi conclusive. Il 24 maggio, sul parquet del Pala Avenali di Roma, Brooklyn Nets (IC La Salle), Chicago Bulls (IC Giuseppe Impastato 2), Memphis Grizzlies (IC Sinopoli Ferrini) e Phoenix Suns (IC Poggiali Spizzichino) ...

Playoff NBA 2018 - squillo dei Rockets. Harden e Paul piegano i Warriors in rimonta : Gli Houston Rockets si sono aggiudicati gara 4 sconfiggendo 95-92 i californiani. Sugli scudi James Harden , 30 punti, e Chris Paul , 27,

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 92-95 : i Rockets passano alla Oracle con 57 punti di Paul e Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 92-95 Gara-4 tra Warriors e Rockets è una gara di parziale, nessuno però più importante di quello che arriva per ultimo: Houston apre infatti il quarto quarto ...

Playoff NBA 2018 : Lebron James stellare - i Cavaliers si portano in parità nella serie contro i Celtics : Lebron James azzanna Boston e riporta in parità la finale della Western Conference. La prestazione stellare del “Prescelto” infiamma la Qicken Loans Arena in gara-4 della sfida contro i Boston Celtics, annichiliti dal primo quarto spettacolare dei Cleveland Cavaliers, letteralmente dominanti nei 12 minuti iniziali. I Celtics sbattono costantemente contro il ferro e Jaylen Brown tira con 1/8 nella prima frazione, mentre ai Cavs riesce tutto e ...