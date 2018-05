Napoli | nuova doppia pista | idee Ceballos | pista Fabian Ruiz

Ramakrishnan - premio Nobel per la chimica a Napoli : 'Si avrà una nuova generazione di antibiotici' : ... Cavaliere del Lavoro, 'European inventor of the year 2007', attualmente presidente di Terna e Ceo di 'Novamont', azienda attiva nel settore delle bioplastiche, sarà insignita per la sezione Scienza ...

Da settembre parte la nuova tratta da Napoli a Torino con Volotea : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l'avvio della nuova rotta Torino-Napoli. Alla conferenza hanno preso parte Carlos Mu&...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni a Teduccio : spari nel fortino dei Rinaldi : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 17.30, all?interno del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale, che stanno...

Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 di Napoli : Stamane “una folla inferocita ha circondato un mezzo di soccorso del 118 di Napoli mettendo a rischio il soccorso di un uomo appena coinvolto in un incidente stradale“: l’episodio – spiega una nota – è ricostruito sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, nota per i bollettini delle aggressioni ai medici. Il post è intitolato “aggressione n.34 del 2018”. Alle 5.28 del mattino, si ...

Napoli. Museo Duca di Martina Villa Floridiana. Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "Scienza Nuova"" : Articolo di Maurizio Vitiello " Incontro-conversazione al Museo Duca di Martina " Villa Floridiana con Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "Scienza Nuova"" Museo Duca di Martina " Villa Floridiana Conversazioni in Floridiana tra arte, letteratura, teatro e musica

I soldi sporchi degli amici dei calciatori del Napoli - la nuova pista porta ai «paradisi» di Ibiza : Se uno incassa ogni tre giorni 140mila euro, dove li mette i soldi? Su cosa investe? E soprattutto: dove va a investire? È a partire da queste domande che gli inquirenti puntano il...

Napoli - è emergenza immigrazione : nuova maxi rissa al quartiere Vasto : ... anzi parliamo di una zona che per decenni ha convissuto pacificamente con etnie e culture diverse, e ci dissociamo apertamente da qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica del disagio dei ...

Roma è la nuova capitale dei furti d’auto : superate Napoli e Milano : Roma è la nuova capitale dei furti d’auto: superate Napoli e Milano In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina Continua a leggere

Napoli Est senza pace : nuova stesa nel Bronx - è guerra di camorra : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, intorno alle 22.30, tra via Ferrante Imparato e via Ottaviano, a poca distanza dal rione Pazzigno, nel quartiere di San Giovanni a...

Napoli - Hamsik saluta Reina : 'Ci mancherai - in bocca al lupo per la nuova avventura'. Il portiere al Milan : Pepe Reina e il Napoli, fine della storia. Ultima stagione con l'azzurro addosso per il portiere spagnolo, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Al termine del campionato sarà ...

Katia Mironova - sarà la testimonial della nuova edizione di Spring is Woman a Napoli. : Leggi l'Articolo - sarà Katia Mironova, modella e attrice (in foto nell'ultimo Christmas party milanese di Vanity Fair) la testimonial della nuova edizione di Spring is...

Dall'aeroporto di Capodichino al porto di Napoli - nuova fermata per Alibus : Teleborsa, - A partire da oggi, venerdì 20 aprile il servizio Alibus, che collega l'aeroporto di Capodichino con la città e con il porto di Napoli, effettuerà una terza fermata all'interno del sedime ...

Debito Napoli - le associazioni insorgono : «No a Forza Nuova in piazza» : «La segreteria cittadina di Forza Nuova Napoli comunica la sua adesione alla manifestazione indetta da oltre 50 associazioni civiche domani a Napoli, per manifestare in favore della rinascita...