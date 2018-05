Nadia Toffa torna su Instagram e Twitter dopo una lunga assenza | la sua risposta a chi la

“Ragazzi - incredibile…”. Nadia Toffa torna a parlare delle sue condizioni di salute : La salute di Nadia Toffa continua a far preoccupare i fan che la apprezzano per il suo coraggio e la grinta mostrata prima come giornalista e volto storico de Le Iene e poi nel momento più difficile della sua vita, quello che la vede impegnata a combattere una brutta malattia che già più volte l’ha costretta lontana dal suo adorato piccolo schermo. Negli ultimi giorni le voci sulle sue condizioni si erano susseguite a ritmo ...

Nadia Toffa torna su Instagram e Twitter dopo una lunga assenza : ecco il messaggio ai followers : dopo i rumors e addirittura le fake news sulla morte della iena Toffa , Nadia ha deciso di rompere il silenzio e con un post provocatorio su Instagram torna a farsi 'vedere dai fan'. Due corna , come ...

Nadia Toffa - dal messaggio per il premio Luchetta alla macabra falsa notizia Video : L’ultimo segnale social è il retweet del 19 maggio relativo al premio Marco Luchetta. Nadia Toffa [Video] avrebbe dovuto partecipare all’evento, programmato venerdì 25 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, con il collega Marco Fubini. Dopo giorni di silenzio l’inviata del programma televisivo di Italia 1 ha ringraziato la Fondazione per l’importante riconoscimento attraverso un messaggio. La bresciana ha riferito che il suo pensiero va ...

'Morta Nadia Toffa' : bufala web - la conduttrice mostra una foto di corna : 'Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall'#aldilà'. Nadia Toffa risponde così, con ironia, alla bufala circolata ieri sulla sua morte. Sui social è diventato ...

Nadia Toffa : «Twitter funziona anche dall’aldilà» : Nadia Toffa risponde con ironia alla bufala sulla sua morte. E con questo tweet («Ragazzi, incredibile!!! Questa sì che è una notizia! Twitter funziona anche dall’aldilà», seguito dal simbolino delle corna) torna a parlare sui social. Cosa che non faceva dal 13 maggio, quando annunciò di aver bisogno di riposo, ma di voler rientrare presto alla conduzione de Le Iene. https://twitter.com/NadiaToffa/status/1000383099174256641 In realtà non ...

Nadia Toffa vince un premio e invia un messaggio : “Il mio pensiero a tutti quei bambini che subiscono abusi” : Nadia Toffa torna a parlare dopo il silenzio che ha fatto preoccupare i suoi fan e l’assenza dalle ultime due puntate de Le Iene. La conduttrice, come lei stessa ha detto lo scorso febbraio in trasmissione, sta affrontando una dura battaglia contro il cancro e lo fa con grande forza e determinazione, aggiornando i suoi tantissimi fan attraverso i social. Proprio in queste ore la conduttrice ha inviato un lungo messaggio per ringraziare di ...

Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa : Nadia Toffa è la vincitrice del Premio giornalistico Luchetta che sarà trasmesso in esclusiva prossimamente su Rai 1: ecco quando L’impegno di Nadia Toffa verrà premiato durante il Premio giornalistico Luchetta. La Iena e conduttrice televisiva riceverà il prestigioso riconoscimento per un servizio – inchiesta dedicato ai bambini che subiscono abusi. Ecco tutte le anticipaaizoni. Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa: quando in ...

Nadia Toffa rompe il silenzio dopo giorni - ma (per ora) non rassicura i fan : E' dallo scorso 13 maggio che Nadia Toffa non pubblica post sui suoi profili social. Nessun aggiornamento, nessuna novità riguardo alla malattia che l'ha costretta, per il momento, ad abbandonare la conduzione de Le Iene. Ma, in occasione del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, che le è stato assegnato, la Iena ha rotto il silenzio.--"Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la ...

