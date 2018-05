“Nadia Toffa è morta” | l’inaccettabile fake news sulla scomparsa della bresciana | la

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Nadiae le vergognose speculazioni sul suo stato di salute, sul web circola la bufala assurdamortepresentatriceIl silenzio social di Nadiae la sua non partecipazione a Le Iene hanno fatto preoccupare i fan sullo stato di salutepresentatrice. Sottoposta a chemioterapia, a causa del cancro da cui è affetta, la giornalista è debilitata e perciò costretta a riposare lontana dalla tv e dal suo lavoro. Sull’assenza di Nadiadai teleschermi e dai social c’è chi però è in grado di specularci su. Nelle ultime ore infatti si è divulgata la bufala secondo cui la Iena fosse morta. Sul web è circolata un’immagine, alterata da qualche programma ad hoc, in cui si vede la testata giornalistica ‘Repubblica’ annunciare lapresentatrice. Una notizia completamente falsa ed ingiuriosa che va ad ...