“Nadia Toffa è morta” | la bufala choc che scatena la furia dei fan

(Di sabato 26 maggio 2018) Sembra incredibile (e a dir poco vergognoso) quello che è successo nelle ultime ore sui social network. Non è la prima volta, purtroppo, e il pensiero va subito a come mettere un freno a certe voci. Un augurio, più che altro. Protagonista dell’ultima vergogna social, Nadia, la conduttrice de Le Iene. Ecco, allora, il postapparso sul web: “Non c’è la fatta – si legge – Morta Nadia, addio alla conduttrice e annunciatrice delle Iene”. Un annuncio – che tra l’altro si perde per strada una ‘h’ ma in compenso ha un apostrofo di troppo (santo cielo!) – apparso su una foto social che a una prima occhiata (errori a parte) sembra presa dal sito del quotidiano La Repubblica. Per questo motivo in migliaia hanno condiviso, quindi fatto circolare, la ‘notizia’. Utenti dispiaciuti, affranti, perché la ...