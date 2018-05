Muore Alan Bean | quarto uomo sulla Luna

Scontro tra auto e pulmino di atlete - Muore 48enne di Alanno : Pescara - Incidente stradale mortale, nella notte, a Rosciano, in provincia di Pescara. La vittima è un auto mobilista 48enne di Alanno (Pescara), Ermanno Finocchio. Alla guida di un' auto , l'uomo si è scontrato con un pulmino su cui si trovavano le atlete di una squadra di softball. Soccorritori e sanitari del 118, arrivati poco dopo con diverse ambulanze, hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Solo ...

Castiglione delle Stiviere. Simone La Terra Muore scalando il Dhaulagiri : E’ morto a soli 36 anni l’alpinista Simone La Terra . Il ragazzo di Castiglione delle Stiviere (Mantova) era in Nepal e

HIMALAYA - Muore ALPINISTA SIMONE LA TORRE/ Ultime notizie : tragedia in Nepal - stava scalando il Dhaulagiri : SIMONE La TORRE , ALPINISTA italiano morto in Nepal : tragedia su una delle vette dell' HIMALAYA . Le Ultime notizie : stava scalando il Dhaulagiri . Messaggi di dolore sui social(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Valanga travolge motoslitta : Muore trentenne a Bienno - in Val Camonica : Risale a ieri pomeriggio alle 18 la segnalazione ai soccorsi di un evento naturale che a volte può rivelarsi catastrofico: la Valanga . Stavolta è stato inghiottito un trentenne di Bienno . La tragedia: ...

Medico del soccorso e guida alpina Muore in valanga a Chamonix : E' morto oggi, travolto da una valanga sulle Aiguilles Rouges a Chamonix , Emmanuel Cauchy, guida alpina di 58 anni, Medico esperto di soccorso in montagna e malattie da raffreddamento. Era ...

Concarena - alpinista precipita e Muore / Caduta di 200 metri davanti ad amica : via a forte rischio di valanghe : Concarena , morto alpinista : un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’ amica , sotto shock(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Scialpinista Muore travolto da una valanga : Tragedia in montagna. Uno Scialpinista austriaco di 58 anni è morto travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a 2100 metri di quota. Livigno, travolto da valanga ...

Valanga a Livigno - scialpinista austriaco Muore travolto | : L'incidente si è verificato in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. La vittima era insieme a due amici: uno dei due è stato travolto ma non ha riportato traumi, il terzo ne è uscito del ...

Valanga a Livigno : scialpinista Muore travolto - un altro è ferito : Valanga a Livigno: scialpinista muore travolto, un altro è ferito L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima. ferito un compagno di escursione che i soccorritori stanno cercando di portare in ...