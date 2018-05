Municipio IV Della Casa | “Pretestuosi interventi dell’opposizione”

Giornata internazionale della Croce Rossa - consegnata in Municipio la bandiera che sarà esposta in piazza : ... l'uomo che sui campi di battaglia ha avuto l'idea che ha portato alla nascita della più grande organizzazione Umanitaria del mondo. Il Comitato CRI di Reggio Emilia per ricordare l'avvenimento e ...

Municipio Roma XIV. Scuole dell’Infanzia sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale : Le Scuole dell’Infanzia del Municipio Roma XIV sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale. L’iniziativa promossa dal Municipio e dalla Caritas Diocesana

Ventimiglia - Defibrillatore in Municipio grazie ai Gettoni di presenza - l' iniziativa della consigliera Silvia Malivindi del M5s : Questo per me è l'unico scopo della politica e l'essenza della gestione della cosa pubblica. la foto del Defibrillatore è generica

Macerata - spedizione della Mussolini contro il sindaco : “Il fantoccio di mio nonno? Atto osceno - chieda scusa”. Bagarre in Municipio : Si è rischiato lo scontro fisico nell’incontro tra il sindaco di Macerata Romano Carancini e l’europarlamentare Alessandra Mussolini, arrivata in città dopo la “pignatta antifascista”, con il fantoccio del duce a testa in giù preso a bastonate dai bambini in piazza Cesare Battisti il 25 aprile. “Uno scempio, un Atto osceno” secondo l’eurodeputata, che ha invitato il sindaco a chiedere scusa alla città e a ritirare ...

Della Casa (IV Municipio) : 1 Maggio Tiburtina pedonale : Roma – Roberta Della Casa, Presidente del IV Municipio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Per molti, troppi anni, nei quartieri del IV Municipio non si sono creati momenti di aggregazione. Nessuna festa ne’ eventi che permettessero svago, cultura e momenti di condivisione degli spazi comuni. In questi due anni abbiamo riportato vita nelle piazze, strade, scuole e centri culturali. Dando modo alla popolazione di ...

Roma. Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7 : Dal 16 al 22 aprile prende vita la terza edizione della Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7, dedicata alla

Campidoglio : Piano operativo della nuova raccolta differenziata nel VI e X Municipio : Roma – Piano di “rivoluzione” della raccolta differenziata per i primi 500mila romani ai nastri di partenza. Conclusa la mappatura delle utenze, infatti, il nuovo modello è ormai prossimo all’avvio per i cittadini dei municipi VI e X. E’ pronta la campagna di comunicazione predisposta da Conai, Roma Capitale e Ama, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio. A partire da metà aprile, inizierà la consegna dei kit. E ...