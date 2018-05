Multe | in dieci anni sono aumentate dell' 81%ma sono sempre meno quelli che le pagano

Multe : +81% in dieci anni : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – Nel 2016 gli oltre 8 mila Comuni italiani hanno disposto quasi 2,5 miliardi di euro di Multe per violazioni al Codice della strada, ma hanno riscosso solo circa 1 miliardo (cioè il 38,8%). Rispetto a 10 anni prima, la situazione per le casse comunali è peggiorata moltissimo. Nel 2006, infatti, a fronte di 1,3 miliardi di Multe comminate, a onorarle era stato quasi il 60% dei destinatari della sanzione. Lo rileva ...

