Moto e incidenti | la Liguria in testa a livello nazionale La Spezia è decima

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contromano - morto un Motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Incidenti : scontro tra auto e Moto - gravissimo un giovane nel Milanese : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - E' di un ferito in condizioni gravissime il bilancio di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale est di Milano, in direzione sud, all'altezza del comune di Carugate. La nota dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza,

Bosch - anche le Moto avranno “occhi” e “orecchie”. Obiettivo : zero incidenti : Dotare le motociclette di “occhi e orecchie”: in sintesi è questa la ricetta di Bosch, fra i principali produttori di componentistica automotive, per rendere la guida su due ruote più sicura. Infatti, attualmente il rischio di perdere la vita in un incidente a bordo di una moto e` fino a 20 volte superiore rispetto a quello degli automobilisti. Alla luce di questo dato, l’Obiettivo a lungo termine di Bosch appare abbastanza ambizioso: azzerare ...

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e Moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicu

Incidenti : 4 feriti in scontro tra auto e Moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un’auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale. feriti anche i tre ...

Miami beach dichiara guerra ai turisti in Vespa : "Troppi incidenti. Vietiamo i Motorini" : Più di ottocento multe e un numero di incidenti in crescita costante. A Miami ultimamente, i turisti in scooter stanno diventando una "minaccia" per la sicurezza stradale. Il più gettonato? La mitica Vespa primavera ovviamente. Ecco allora che il consiglio potrebbe dichiarare guerra al mitico scooter delle Vacanze Romane e alle due ruote in generale, come riporta il Corriere della Sera:"Il prossimo 16 maggio deciderà se ...

MotoGp - sanzioni più severe per chi provoca incidenti : Alcuni di noi hanno avanzato proposte sulla commissione degli steward chiedendo di inserire persone più direttamente coinvolte nel nostro sport, magari ex piloti".

Incidenti : auto contro Moto a Palermo - ferito ex giudice Ayala (2) : (AdnKronos) - L'ex magistrato Antimafia, arrivato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso ma cosciente, ha riportato una profonda ferita alla gamba sinistra e la probabile frattura del femore, ma nessun trauma cranico o toracico. I medici, comunque, hanno deciso di sottoposto a una tac tot

Incidenti : auto contro Moto a Palermo - ferito ex giudice Ayala : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - L’ex magistrato del pool antimafia, Giusepp Ayala, è rimasto ferito in un incidente a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava percorrendo, in sella alla sua moto, la strada che immette in viale Diana in direzione Mondello, è stato investito da

Incidenti : Vicenza - Motoscafo si cappotta in autostrada : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest al km 348+900 in direzione Venezia per un motoscafo finito rovesciato sulla carreggiata insieme al fuoristrada che trainava il carrello: illesi i du