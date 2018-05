MOSTRO DEL CIRCEO | ANGELO IZZO | ROSSELLA CORAZZIN STUPRATA E UCCISA E se

MOSTRO DEL Circeo - Angelo Izzo : "Rossella Corazzin stuprata e uccisa"/I massacratori erano una banda? : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:44:00 GMT)

Chi è Angelo Izzo - il 'MOSTRO' del massacro del Circeo - : Nato a Roma nel 1955, nel 1976 è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Rosaria Lopez e torturato Donatella Colasanti insieme a due amici. Nel 2005, mentre era in semilibertà, è tornato a ...

MOSTRO DEL Circeo - legali perplessi : 'Omicidio in Cadore? Izzo va preso con le molle' : 'È una notizia priva di qualsiasi fondamento. Quello che racconta Angelo Izzo va sempre preso con le molle perché in passato ha dimostrato di essere una persona non coerente e lineare'. Così l'...

