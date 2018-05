Morto Carlo Castagna | perse moglie | figlia e nipote ma perdonò gli assassini Rosa e

Strage di Erba - Morto Carlo Castagna : Aveva perso la moglie, la figlia e il nipotino e una vicina di casa, uccisi da Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo. Aveva perdonato e donato alla Caritas la casa luogo della Strage. ...

Ucciso sul set dal collo di una giraffa : Morto il 47enne regista Carlos Carvalho : Colpito da una giraffa mentre stava girando una serie televisiva. Così è morto Carlos Carvalho un regista australiano di 47 anni che si trovava all’interno di una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sul posto, la giraffa ha colpito l’uomo con il collo. Stando al Telegraph, Carvalho stava filmando dei primi piani del collo e del corpo dell’animale ...

Morto il regista Carlos Carvalho - ucciso sul set da una giraffa - : Il 47enne stava girando la serie "Wild at Heart" in Sudafrica. Durante le riprese di alcuni primi piani, l'animale ha mosso il collo e lo ha colpito alla testa. Trasportato all'ospedale di ...

Carlotta Mantovan mai più vista così. È la prima volta da quando è Morto il marito - Fabrizio Frizzi : ecco le ultime foto (e c’è anche la figlia Stella) : Il suo Fabrizio Frizzi l’ha lasciata poco più di un mese fa, il 26 marzo scorso, e dal giorno dei funerali Carlotta Mantovan è apparsa soltanto una volta in pubblico. Al Palazzetto dello sport di Roma dove si è ricordato l’amatissimo conduttore con il ritiro della sua maglia da basket. La Mantovan ha scelto la strada del silenzio e della riservatezza per elaborare il lutto e anche virtualmente è praticamente sparita. Il suo profilo ...

Casalecchio. Giancarlo Fabbri Morto in un incidente a Sasso Marconi : Tragico sinistro stradale a Sasso Marconi. Giancarlo Fabbri, 77 anni di Casalecchio, è morto nei pressi di Pontecchio Marconi. Sul posto sono

Fabrizio Frizzi Morto - Carlo Conti rivela : «Uno strazio che toglie le parole - mi chiamava 'fratellone'» : Carlo Conti sostituisce Fabrizio Frizzi alla conduzione de L'Eredità , ma non riesce a nascondere il dolore durante il preserale di Rai Uno. In un'intervista su Chi ha spiegato che non riesce a ...