Morto a Genova l' ex brigatista Gianfranco Zoja

Ilva Taranto : ieri il Morto sul lavoro - oggi sciopero anche a Genova : L'Ilva si ferma per ricordare Angelo Fuggiano, l'operaio di 28 anni ucciso da un cavo mentre riparava una gru nella zona del porto di Taranto. E alle 17.30 in tutti i porti d'Italia il lavoro si ...

Treno si schianta su binario Morto a Genova - macchinista soccorso dai pompieri : A bordo solo il macchinista rimasto intrappolato nella cabina di guida che si è impennata sopra i binari, soccorso dai vigili del fuoco senza gravi conseguenze.Continua a leggere

MENINGITE BATTERICA A LAVAGNA / È Morto un uomo 66enne in provincia di Genova - era stato ricoverato martedì : MENINGITE BATTERICA a LAVAGNA, uomo di 68 anni ricoverato in gravi condizioni in provincia di Genova. Si era presentato al Pronto Soccorso ieri con la febbre davvero molto alta.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:06:00 GMT)

Genova - coppia di coniugi trova topo Morto nella busta dell’insalata : Dopo la brutta sorpresa la coppia di coniugi è stata sottoposta a terapia antibiotica: prima della scoperta del roditore avevano già mangiato parte dell'insalata.Continua a leggere

Uomo si butta dal ponte Monumentale - Genova via XX Settembre/ Ultime notizie : Morto sul colpo - strada chiusa : Uomo si butta dal ponte Monumentale a Genova in via XX Settembre: la vittima, morta sul colpo, sarebbe un tunisino. Vani i tentativi di farlo desistere.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Genova. Harold Vivar Pluas Morto all’esterno del Kaoba : Dramma a Genova dove un ventenne è morto dopo un volo di una decina di metri. La vittima voleva recuperare

Genova - si sporge per recuperare felpa e cade da 10 metri di altezza : Morto sul colpo : All'uscita dalla discoteca un 24enne, secondo le testimonianze dei presenti, si sarebbe sporto da una balaustra che sovrasta l'area portuale. Secondo altre dichiarazioni, tuttavia, poco prima dell'incidente ci sarebbe stata una rissa.Continua a leggere

Genova - cade da un muretto per recuperare la felpa. Morto 24enne : Il giovane era con amici davanti alla discoteca Estrella: si è schiantato nell'area portuale sottostante

Morto Giorgio Bubba - addio al volto storico di "90' Minuto" da Genova : Un altro lutto, un altro giornalista storico di 90' Minuto che se ne va. È Morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai, è...

Genova - auto contro bus : 1 Morto e 5 feriti : È di un morto e cinque feriti il bilancio di un grave incidente tra un'auto ed un autobus avvenuto nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia a Bogliasco, nel levante di Genova. Secondo una prima...