Morti in corsia | medici temevano scandalo

Morti in corsia - avviate nuove indagini : 01.11 Riesumata e trasferita all'Istituto di medicina legale di Milano, per accertamenti chiesti dalla Procura di Busto Arsizio, la salma di Domenico Brasca. L'uomo è morto nel 2014 a 81 anni a casa nel Comasco, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Saronno, dove era stato visitato da Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del reparto, accusato di undici Morti sospette. I familiari hanno presentato una denuncia che ha portato alle ...

Morti in corsia - procura di Busto Arsizio indaga su un nuovo caso sospetto : Mentre è in corso il processo per Leonardo Cazzaniga, l’anestesista dell’ospedale di Saronno accusato di omicidio, ed è stata condannata in abbreviato a 30 anni Laura Taroni, l’infermiera giudicata colpevole della morte del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici, spunta un altro possibile caso di morte in corsia. È fissato per domani – come si legge su alcuni quotidiani – l’incidente probatorio in ...