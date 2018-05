Morti in corsia | i medici della commissione non denunciarono per evitare lo scandalo

Morti in corsia : medici non denunciarono per evitare lo scandalo : La Commissione Medica dell’ospedale di Saronno (Varese), chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al “protocollo” farmacologico applicato dal vice primario del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga, rinviato a giudizio per 11 Morti sospette in corsia e tre nella famiglia dell’amante infermiera Laura Taroni (gia’ condannata in abbreviato per due casi su tre), non denuncio’ il medico per ...

Morti in corsia : medici temevano scandalo : ANSA, - SARONNO , VARESE, , 26 MAG - La Commissione Medica dell'ospedale di Saronno , Varese, , chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al "protocollo" farmacologico ...

Morti in corsia - avviate nuove indagini : 01.11 Riesumata e trasferita all'Istituto di medicina legale di Milano, per accertamenti chiesti dalla Procura di Busto Arsizio, la salma di Domenico Brasca. L'uomo è morto nel 2014 a 81 anni a casa nel Comasco, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Saronno, dove era stato visitato da Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del reparto, accusato di undici Morti sospette. I familiari hanno presentato una denuncia che ha portato alle ...