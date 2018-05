Moody' s | rating Italia sotto osservazione | possibile downgrade

Governo - scontro su Savona. Moody 's : rating Italia sotto osservazione - : Lega e M5S compatti sul nome dell'economista che non convince il Colle. Salvini minaccia il ritorno alle urne e su Facebook: "Sono molto arrabbiato". Like di Di Maio. Sale lo spread

Volvo - Moody's aumenta il rating : conti in ordine per la casa svedese a 'trazione' cinese : GÖTEBORG - La Volvo a trazione cinese cresce in ogni senso. L'ultima buona notizia per il costruttore svedese è la rivalutazione del rating da parte dell'agenzia...