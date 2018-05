Monte San Pietrangeli Bimbo cade e batte la testa mentre gioca con il monopattino

San Giovanni XXIII torna a casa : spoglie a Bergamo e Sotto il Monte/ Peregrinatio Papa buono fino al 10 giugno : San Giovanni XXIII torna a casa, le spoglie a Bergamo e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del Papa buono nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:53:00 GMT)

La festa di Maria Santissima delle Grazie a ChiaraMonte Gulfi : Giornate intense di festa a Chiaramonte Gulfi in onore di Maria Santissima delle Grazie. Mercoledì pomeriggio il tradizionale "cuncursu".

Giro d’Italia 2018 - 14ma tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : sarà battaglia infernale. Aru e Froome - ultima chiamata. Yates all’esame decisivo : Una giornata chiave per il Giro d’Italia 2018, con i corridori che dovranno affrontare la salita più dura d’Europa. La quattordicesima tappa prevede un percorso di 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Un’ascesa infernale su cui vedremo una battaglia epica tra gli uomini di classifica e capiremo definitivamente chi potrà ambire alla Maglia Rosa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...

20 maggio 2018 - domenica di Pentecoste. Ricorrenza mobile che commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli - Monte Sinai - : Gli Apostoli, fino ad allora ignoranti, si sentirono improvvisamente illuminati con le più vive luci della scienza e della fede.

Vulcano Kilauea : il confronto con la devastante eruzione del Monte Sant’Elena del 1980 [GALLERY] : 1/31 ...

Stalker seriale arrestato a Montereale - finisce un incubo per una coppia compaesana : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Montereale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, Dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nei confronti di L.A. classe ‘49, di Montereale, in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e porto ...

Maltempo - Giani : “Impegno per il restauro del santuario di Montenero” : “Ho assunto l’impegno, come Consiglio regionale, di far ripristinare la parete dell’abside del santuario della Madonna di Montenero che ospita tutti i simboli dei comuni toscani e che è stato danneggiato dal Maltempo che colpì Livorno nel settembre scorso“. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, di ritorno dalla celebrazione della patrona della Toscana celebrato oggi al santuario ...

Giro d'Italia 2018 - 14ª tappa : orari San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : Sabato 19 maggio si correrà la 14ª tappa del Giro d'Italia 2018, la San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. A seguire il percorso e la diretta tv della corsa. L'arrivo in salita sullo Zoncolan sarà uno degli appuntamenti clou della seconda settimana del Giro, considerate le sue pendenze in media intorno al 12 per cento con punte massime che raggiungono il 22 per cento. Non è un caso che venga considerata come l'ascesa più dura d'Europa da ...