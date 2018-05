Montagna | muore escursionista nel Lazio | i vigili recuperano il corpo

Montagna : sacerdote veneto precipita e muore in Trentino : Carlo Cristani, 76 anni, sacerdote di Caprino Veronese, voleva raggiungere Cima Longino nel gruppo del Monte Baldo in Trentino ma ha trovato la morte probabilmente a seguito di uno scivolone che lo ha fatto precipitare nel vuoto per circa 50 metri. Il corpo senza vita del sacerdote veneto è stato trovato, e successivamente recuperato dagli uomini del soccorso alpino, ai piedi di un canalone nella zona di Malga Artilone a circa 1.900 metri. Il ...

Monginevro. Migrante clandestino si perde in Montagna : muore di fame e sete : Identificato il cadavere ritrovato al Monginevro. Si tratta di un ragazzo senegalese. Salvo suo cugino minorenne: "Abbiamo vagato per giorni. Eravamo sfiniti". Gli attivisti di Briser les Frontières: “Non è colpa della montagna ma dei vostri confini”.Continua a leggere

Incidenti Montagna : muore l’alpinista precipitato su Grivola : Un alpinista è morto a seguito di una caduta mentre scalava la Grivola, cima di 3.969 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. L’incidente si è verificato a circa 3.000 metri di quota. La vittima e’ precipitata per alcune centinaia di metri. Ad assistere alla scena e a dare l’allarme è stata la figlia che scalava con lui. Sul posto – riferiscono – è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l’elicottero per ...

Incidenti in Montagna : 17enne giapponese muore sul Monte Rosa : Un 17enne ha perso la vita questa mattina cadendo in un crepaccio profondo circa 12 metri nel Grenzgletscher, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, a circa 3.200 metri di altitudine. Il giovane, che ieri era salito insieme al padre al rifugio ”Monte Rosa Hutte”, a quota 2.883 metri, nel territorio di Zermatt, stava camminando con il padre in attesa di un elicottero che li riportasse a valle. Subito dopo l’incidente il ...

Svizzera - guida italiana muore insieme a 3 alpinisti dopo una notte al gelo in alta Montagna - cinque gravissimi : MILANO - Ingannati da una fitta nebbia e intrappolati da un vento gelido che ha fatto precipitare la temperatura fino a 20 gradi sotto lo zero: così tra ieri e oggi sono morti nove...

Svizzera - guida italiana muore insieme a 4 alpinisti dopo una notte di bufera in alta Montagna - altri cinque gravissimi : ROMA - Dieci morti: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. Tra le vittime anche una guida alpina italiana. L'episodio più drammatico sulle Alpi...

Incidenti in Montagna - Trentino : scialpinista precipita e muore : Grave incidente sulle montagne del Trentino: uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in un canalone poco sotto la cima Colbricon. Sul posto l’elicottero inviato dalla centrale di emergenza provinciale che ha portato in quota i soccorritori della stazione di San Martino di Castrozza. La vittima è stata elitrasportata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Fiera di Primiero. L'articolo Incidenti in Montagna, Trentino: ...

Incidenti in Montagna : precipita in dirupo in mountain bike - muore 17enne : Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato ...

Montagna - non si apre il paracadute : base jumper muore in Trentino : Un base jumper tedesco è morto dopo essersi lanciato dal Becco dell’Aquila, sul Monte Brento sopra l’abitato di Dro, in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura del paracadute che ha portato allo schianto contro le rocce sottostanti. L’allarme è stato lanciato da una cordata di alpinisti che stava scalando la parete delle Placche Zebrate. Sul posto sono giunti operatori del soccorso alpino e i carabinieri ...

Incidente in Montagna - precipita e muore sotto gli occhi della moglie : Tragedia in montagna, sul massiccio della Concarena. Un alpinista è morto sulle pareti rocciose che sorgono dietro il centro abitato di Ono San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - un 41enne bergamasco - stava...

