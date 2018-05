Mondiale per club 2018 | quando si gioca? Data | programma e orario Tutte le partecipanti

Real Madrid-Liverpool - il dramma sportivo di Carvajal : fuori in lacrime per infortunio - salta il Mondiale [FOTO] : Carvajal sfortunato protagonista di un infortunio che gli farà saltare il Mondiale russo con la sua Spagna, lacrime all’uscita dal campo Real Madrid-Liverpool è iniziata nel segno della sfortuna, da entrambe le parti. Dopo i problemi alla spalla che hanno costretto Salah a lasciare il campo, anche Carvajal ha chiesto il cambio per un guaio muscolare. Il terzino del Real è scoppiato in un pianto nervoso a causa dell’infortunio che ...

Juve - Benatia : 'Testa al Mondiale - poi deciderò cos'è meglio per me' : 'In questo momento c'è solo il Mondiale: dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve'. Così Mehdi Benatia , intervistato a Rmc sport, sui temi della rassegna iridata e delle voci di un suo passaggio al Marsiglia, dove potrebbe arrivare anche Mario Balotelli : 'Mi piace Rudi Garcia - ha affermato riferendosi al tecnico dei ...

Pronto il piano di sicurezza per il MotoMondiale Video : Al lavoro l'organizzazione del Gran premio d'Italia di motociclismo, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno sul circuito, famoso in tutto il mondo, del Mugelllo. Si sono gia' tenuti diversi comitati per l'ordine pubblico e la viabilita' alla Prefettura di Firenze, per fare il punto della situazione [Video]. Si tratta di un evento di notevole spessore. Fra i temi in primo piano, la sicurezza degli appassionati che assisteranno alla ...

Ceferin contro Infantino per il Mondiale per Club : «Il calcio non è in vendita» : Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin critica i piani di Gianni Infantino per il nuovo Mondiale per Club: dito puntato contro gli investitori "segreti". L'articolo Ceferin contro Infantino per il Mondiale per Club: «Il calcio non è in vendita» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tebas contrario al nuovo Mondiale per Club : «Irresponsabile» : Il presidente de "LaLiga" si è detto contrario alle nuove competizioni FIFA, sulle quali si dovrebbe decidere a fine anno, e comunque dopo i Mondiali di Russia. L'articolo Tebas contrario al nuovo Mondiale per Club: «Irresponsabile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come è morto Adolf Hitler? Nuova scoperta sul più grande mistero della Seconda Guerra Mondiale : Un team di ricercatori francesi allo studio dei presunti resti di Adolf Hitler ritiene di aver trovato una prova storica sulla sua morte. Il Prof. Philippe Charlier ha esaminato attentamente un set di denti raccolti 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino e afferma che non ci siano dubbi sulle loro presunte origini. Quando l’Armata Rossa sovietica circondò completamente Berlino il 30 aprile 1945, i piani di dominazione di Hitler andarono in ...

Nainggolan vs Ct Belgio/ 'Escluso dal Mondiale perchè mi comporto male fuori dal campo? Allora Maradona...' : Nainggolan vs Ct Belgio: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, 'Allora Maradona...'.

Prince of FIFA : terzo posto e pass per Amsterdam - ecco il mio Mondiale : Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera 2 del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

Niente Mondiale per Icardi : Buenos Aires, 21 mag. (AdnKronos) – Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018. In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell’Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.Le altre sorprese sono la convocazione del portiere del River Plate, Franco Armani, del difensore del ...

