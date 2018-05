Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e minaccia suicidio (2) : (AdnKronos) - Le segnalazioni ai carabinieri sono arrivate questa notte dai passanti, allarmati dalle urla del giovane, di origine rumena. L'area, spiegano i carabinieri, è stata messa subito in sicurezza, con l'ausilio della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sul posto, in tarda notte, è interv

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e minaccia suicidio : Milano , 26 mag. (AdnKronos) - Alle ore tre circa della scorsa notte, un uomo di 22 anni si è arrampica to sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi in Largo Cairoli , a Milano , rimanendoci fino alle 7,50 di questa mattina, quando ha finalmente desistito. Per quasi cinque ore, il giovane, di origine

Milano : si arrampica su statua equestre Largo Cairoli e minaccia suicidio : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Alle ore tre circa della scorsa notte, un uomo di 22 anni si è arrampicato sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi in Largo Cairoli, a Milano, rimanendoci fino alle 7,50 di questa mattina, quando ha finalmente desistito. Per quasi cinque ore, il giovane, di origine straniera, ha minacciato di buttarsi, nonostante l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, con sei mezzi, e del personale 118 che, ...