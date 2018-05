Milano Atti persecutori all’ex collega arrestato marocchino

Casa : direttiva blocca sfratti a Milano - -40% in un anno - fino a 16 rinvii (2) : (AdnKronos) - A Milano il calo degli sgomberi sfiora il 40%. Nell'anno dell'entrata in vigore della direttiva sono stati eseguiti 244 sfratti (-37,60% confrontati con il 2015), rispetto ai 5.343 dell'intera regione (-6,97%). In numeri assoluti fanno peggio solo le province di Cremona (207), Lecco (1

Casa : direttiva blocca sfratti a Milano - -40% in un anno - fino a 16 rinvii : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Proroga fino a dieci mesi e aumento dei costi a carico dei cittadini: gli sfratti a Milano non seguono l'iter di legge e i continui rinvii fanno crollare il numero degli sgomberi. A farne le spese sono anche imprese e casse dello Stato. A denunciare "anomalie e disfunzi

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...

Milano - la tavolata con i piatti tradizionali di tutto il mondo : ‘Attraverso il cibo si racconta la storia di una città accogliente’ : “Chi vive a Milano col proprio piatto dell’infanzia racconta dei viaggi”. Viaggi fatti in prima persona per arrivare in questa città o compiuti in passato dai genitori o dai nonni che scelsero Milano per vivere. C’è chi mangia la pizza pugliese, chi il baccalà alla vicentina. Dal Gambia qualcuno porta il platano con gli arachidi, dalla Corea la frittata con i gamberi secchi. E accanto alla crema di foglie di manioca, tipica dell’Angola, ci sono ...

Milano. Progetti per attrarre turisti e attività commerciali : Nuove idee, eventi, manifestazioni oltre a percorsi tematici che, spaziando dalla moda al design e dal food alla cultura, promuovano

Milano - sala gremita al convegno Buona scuola VS cattiva sQuola : Il futuro dei precari : Si è svolta oggi, in una gremita aula magna dell’IC Sant’Ambrogio di Milano, messa a disposizione dal Dirigente Scolastico dott.ssa Milca Fiorella Granese, il convegno “scuola viva VS cattiva sQuola. Il futuro della terza fascia. Deontologia e saperi critici VS minimalismo culturale. Rispetto, dignità, professionalità VS valutazioni impiegatizie, chiamata diretta e precariato. Organizzato dall’Associazione professionale […] L'articolo ...

Le Petit Bistrot a Milano Centrale : prezzi del ristorante - recensioni Tripadvisor - contatti e indirizzo : A Milano Centrale sorgono due locali dal nome quasi omonimo: Le Petit Bistrot in Via S. Giovanni sul Muro, 4, e il Bistro ‘Petit’ in via Amerigo Vespucci 5. Le Petit Bistrot si trova nella zona della stazione Centrale, più precisamente a 400 metri da Piazza Gae Aulenti ed a circa 500 metri da Corso Como e Porta Garibaldi. Su Tripadvisor si classifica come il 3.034 di 6.774 ristoranti a Milano e ha 45 recensioni che gli fanno ...

A Milano si attiva il contatore del riciclo : Arriva a Milano il “contatore ambientale”. Sono state definite dalla Giunta Sala le linee guida dell’intesa fra CoNaI (Consorzio nazionale

Fedez e Chiara Ferragni - nuova casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife : ecco com'è la loro abitazione : Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'Attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:01:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. Ecco l'attico di lusso a Milano : Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia per la prima volta dopo la nascita del figlio Leone. I due fidanzati in queste ore hanno festeggiato il 31esimo compleanno della neomamma e tra le varie ...

Ordini la mattina e ricevi la sera : arriva a Milano Amazon «Consegna Oggi» : Ordini la mattina e ricevi la sera. È questa la formula del nuovo servizio offerto da Amazon ai clienti Prime: si chiama «Consegna Oggi», è valido per gli Ordini superiori ai 29 euro di spesa e messi in carrello prima dell’ora di pranzo e abbraccia tutti i generi di prodotti disponibili sulla piattaforma, dall’elettronica ai libri, dagli utensili per casa alla tecnologia. Il servizio, che sceglie Milano e il suo hinterland come prima ...

Milano. Nasce lo sportello Psiconcologico attivo in via Lomellina 31 : “Grazie alla collaborazione con il Centro Clinico Spazio Iris, Nasce lo sportello Psiconcologico, attivo in via Lomellina 31, ogni mercoledì

Milano : atti osceni in biblioteca davanti a una donna - denunciato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava davanti a una donna. E' accaduto stamattina a Milano. I carabinieri della radiomobile di Milano sono intervenuti nella biblioteca comunale di via Valvassori Peroni su ri

Maltempo : allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...