Milan | André Silva | ' Italia? Difficile adattarsi Sogno il Mondiale'

Milan - André Silva : 'Difficile adattarsi alla Serie A' : TORINO - ' Se sogno di vincere il Mondiale? Sì, è il sogno di tutti i calciatori. Sappiamo che sarà difficile, tutti pensano a vincere nel nostro girone: Spagna, Iran e Marocco. Ma dobbiamo essere ...

Milan - GATTUSO/ “Non fasciamoci la testa. André Silva? Se vuole giocare me lo deve fare vedere in settimana” : MILAN, GATTUSO in conferenza stampa: "Gigio Donnarumma non è sereno per il mercato, se mi cacciano vado in pescheria". Le parole del tecnico rossonero in vista dell'Atalanta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:05:00 GMT)

Milan - lo scambio con il Torino : via Patrick Cutrone arriva Andrea Belotti : Già l'anno scorso circolavano voci sul possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan, poi risolto in nulla di fatto. Durante il mercato di questa estate la possibilità potrebbe concretizzarsi grazie al ...

'André Silva del Milan obiettivo numero uno del Wolverhampton' : MilanO - La sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia complica i piani del Milan , che dopo il sontuoso mercato della scorsa estate sperava di entrare in Champions League e rischia ...

André Silva - addio al Milan?/ Possibile scambio con Falcao - si lavora a un intreccio con il Monaco : André Silva, addio al Milan? Possibile scambio con Falcao, si lavora a un intreccio di calciomercato con il Monaco che darebbe ai rossoneri un bomber d'esperienza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:52:00 GMT)

Sky Milan - André Silva obiettivo concreto del Wolverhampton : Come riportato in serata sul proprio portale ufficiale da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, i Wolves hanno messo il numero 9 rossonero in cima alla lista dei ...

Milan - un club inglese vuole André Silva : Secondo quanto riportato da Sky Sport il Wolverhampton ha messo in cima alla lista dei desideri per festeggiare la promozione in Premier League l'attaccante del Milan , Andrè Sivla.

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)

Milan - incontro per il futuro di André Silva : ipotesi Keita e Mandzukic : Milan, incontro per il futuro di André Silva: ipotesi Keita e Mandzukic Il Milan è alla ricerca di una soluzione per André Silva. Pagato 38 milioni di euro al Porto, l’attacante ha reso al di sotto delle aspettative, realizzando soltanto due gol in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, martedì sera ci sarebbe […]

Milan - André Silva a rischio : Mirabelli e Mendes a cena col Bayern Monaco : La storia tra André Silva e il Milan si fa sempre più complicata e se nei mesi scorsi sembrava certa la permanenza dell'attaccante in casa rossonero oggi le cose sono cambiate e spunta la possibilità ...

IL Milan VUOLE MANDZUKIC/ Calciomercato - l'attaccante croato potrebbe sostituire Andrè Silva : Il MILAN VUOLE MANDZUKIC, Calciomercato: rossoneri sulle tracce dell'attaccante croato, il centravanti potrebbe sostituire Andrè Silva che potrebbe approdare al Monaco(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:28:00 GMT)

Milan - cena Mirabelli-Mendes : nel menù André Silva. Al tavolo il Monaco : Prima la partita in uno dei box dello stadio Bernabeu e poi la cena in un locale esclusivo della città, Madrid, dove il d.s. Mirabelli è stato avvistato martedì scorso. Il dirigente rossonero, come ...

André Silva - cena Mirabelli-Mendes/ Calciomercato Milan : Monaco sulle tracce del portoghese : André Silva, cena Mirabelli-Mendes: futuro da scrivere per l'attaccante del Milan, poco utilizzato da Gennaro Gattuso e finito nel mirino del Monaco di Jardim(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:47:00 GMT)

Ginnastica - Serie A 2018 : Sofia Busato torna in gara dopo un anno a Milano! E che debutto di Angela Andreoli : Sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Il Mediolanum Forum di Milano ospiterà un appuntamento imperdibile del massimo campionato italiano che torna a essere protagonista dopo la prova d’apertura di due mesi fa ad Arezzo. La Brixia Brescia sarà naturalmente la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia andranno a caccia di una nuova vittoria per ipotecare l’ennesimo ...