repubblica

: Migranti, duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle [news aggiornata alle 20:42] - repubblica : Migranti, duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle [news aggiornata alle 20:42] - romano_iv : RT @repubblica: Migranti, duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle [news aggiornata alle 20:42] - MicheleVesch : RT @repubblica: Migranti, duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle [news aggiornata alle 20:42] -

(Di sabato 26 maggio 2018) Ne hanno soccorsi in mare 69 ma adesso adi Sos Mediterranee, in navigazione verso il porto di Catania dove arriverà domani mattina, sono in 70. L'ultimo arrivato si chiama ...