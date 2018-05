Miami Street | Microsoft pubblica il primo gioco dedicato al Surface Andromeda?

surface-phone

: Xbox & Switch News: Miami Street nuovo gioco in esclusiva Xbox/Windows trapela sullo store per qualche minuto… - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Miami Street nuovo gioco in esclusiva Xbox/Windows trapela sullo store per qualche minuto… - PlayerSpaceIT : Miami Street è il nuovo racing game gratuito di Microsoft, esclusivo per gli utenti Windows 10… - VG247it : Miami Street è il nuovo racing gratuito di Microsoft Studios e Electric Square - -

(Di sabato 26 maggio 2018) A quanto pare il, nonostante il suo target principale sarà probabilmente quello lavorativo e di produttività, non peccherà comunque nelle funzionalità tipicamente consumer come il gaming. Quest’oggiStudios ha annunciato silenziosamente un nuovofree-to-play basato sulle corse automobilistiche e sviluppato da Electric Square per Windows 10:. Al momento sappiamo davvero poco a riguardo ma ci sono alcune certezze: essendo gratuito non sarà unparagonabile alla serie Forza a livello grafico ma piuttosto sembra essere a tutti gli effetti un titolo tipicamente mobile sulla falsariga di Asphalt prodotto da Gameloft. Potrà essere scaricato nei prossimi mesi in beta soltanto in alcuni mercati selezionati che verranno comunicati in futuro. Ecco un video-gameplay inedito (tenete sempre presente che si tratta di una versione di ...