“Mi rifiuto” Simone Coccia dice no al Grande Fratello | ma non la passa liscia Tutti

(Di sabato 26 maggio 2018) Al15 c’è già un finalista. È, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane il più votato dal pubblico, martedì scorso. Chiamati a scegliere chi, tra, Filippo e Angelo, mandare direttamente alla finale, i telespettatori hanno scelto lui. Barbara D’Urso è stata crudele però: l’ha trattenuto in studio e gli ha fatto credere di essere il secondo eliminato della serata (la prima a uscire era stata Lucia Bramieri). Non contenta, poi, dopo avergli svelato la verità, e che quindi non era lui a dover abbandonare il gioco, gli ha pure dato il compito di rivelare agli altri il vero concorrente eliminato. Essendo già in finale,non era nominabile. Può dormire sonni tranquilli ormai, perché ha l’accesso in finale in tasca. E probabilmente è proprio perché non ha più niente da perdere, come sottolinea praticamente ogni ...