Meredith di Grey' s Anatomy derubata a Firenze

Ellen Pompeo a Firenze - la Meredith di Grey’s Anatomy in vacanza in Italia con la famiglia (foto) : L'avvistamento di Ellen Pompeo a Firenze e lo scatto di piazza del Duomo postato su Instagram dalla stessa attrice confermano la sua presenza in Toscana. Approdata nel Regno Unito all'inizio di questa settimana, Ellen Pompeo è arrivata a Firenze per una vacanza all'insegna dell'arte e della cultura durante la pausa primaverile/estiva dal set di Grey's Anatomy, di cui ha terminato le riprese lo scorso mese. La Meredith di Grey's Anatomy si ...

"Grey's Anatomy uccide chi si comporta male" - parola di Meredith Grey : "Fai una brutta morte solo se ti comporti male, se sei un bravo attore muori 'bene'...". parola di Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, protagonista di Grey's Anatomy e luce degli occhi di Shonda Rhimes, creatrice della doc-serie, che a quanto pare deciderebbe il destino dei suoi personaggi in base alle proprie simpatie.Intervistata da Entertainment Tonight, Ellen ha lasciato intendere che molte delle morti più cruente della serie fossero, ...

In Grey’s Anatomy 14 su Fox Life l’incontro di Meredith con Nick Marsh : anticipazioni del 30 aprile e 7 maggio : Un'altra serata tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital ci attende anche oggi, lunedì 30 aprile: Grey's Anatomy 14 su Fox Life sarà in onda come sempre con un nuovo episodio in prima visione assoluta per l'Italia. Ad essere trasmesso stasera sarà l'episodio 14x17, dal titolo italiano "Un giorno come questo" ("One Day Like This" in lingua originale): se lo scorso episodio ha avuto come focus l'amore nascente tra Maggie e Jackson, ad ...

GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 30 aprile 2018 : un nuovo alleato per Meredith? : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 30 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith conosce un chirurgo durante un ricovero; April contesta la Bailey. (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:11:00 GMT)

Grey's Anatomy 14/ Anticipazioni : le disavventure di Meredith - su Fox Life arriva Station 19 - lo spin off : Grey's Anatomy 14, Anticipazioni del 23 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith fa marcia indietro per la ricerca; il rapporto fra Owen e Teddy viene scoperto.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:20:00 GMT)

In Grey’s Anatomy 14 su Fox Life continua l’odissea di Meredith per il brevetto : anticipazioni del 9 e 16 aprile : Anche questa sera l'appuntamento con Grey's Anatomy 14 su Fox Life renderà un po' meno amaro il lunedì: il medical drama targato ABC e prodotto da ShondaLand, storicamente trasmesso in Italia su Sky il lunedì sera, sarà in onda in questo 9 aprile con un nuovo episodio in prima assoluta per l'Italia. Dopo il backdoor pilot di Station 19 della scorsa settimana, ovvero dopo l'introduzione con l'ultimo episodio andato in onda dei pompieri ...

Grey's anatomy - il sogno di Meredith? Vivere in Sardegna (Video) : Compriamo un casa in Italia a Shonda Rhimes: potrebbe essere questo l'obiettivo che la creatrice di Grey's anatomy vuole raggiungere con la quattordicesima stagione della sua serie tv (in onda in contemporanea sulla ABC e su FoxLife), che più che mai vede l'Italia protagonista.Non è bastato infatti l'ingresso di Stefania Spampinato nel cast nei panni della Dr.sa Carina De Luca, sorella di Andrew (Giacomo Giannotti), presente ormai da quattro ...

In Grey’s Anatomy 14×17 la magia dell’incontro di Meredith e Nick e il disagio dell’addio tra Teddy e Owen (recensione e promo 14×18) : Due importanti guest star e tre filoni del racconto hanno fatto di Grey's Anatomy 14x17 un episodio di gran lunga più interessante dei precedenti di questa seconda parte di stagione. L'episodio diretto da Kevin McKidd si è rivelato determinante per almeno tre protagonisti, ciascuno a suo modo: le vite di Meredith, April ed Owen potrebbero non essere più le stesse dopo gli incontri realizzati in One Day Like This. L'atteso arrivo di Scott ...

In Grey’s Anatomy 14×17 il primo incontro tra Meredith e il nuovo chirurgo (video) : nuovo amore in vista? : Il primo sneak peek dell'episodio di Grey's Anatomy 14x17, in onda su ABC giovedì 29 marzo, mostra Meredith Grey alle prese con quello che potrebbe essere un nuovo potenziale interesse amoroso. La guest star Scott Speedman fa il suo debutto in questo episodio di Grey's Anatomy dal titolo One day like this scritto da Elizabeth R. Finch e diretto dall'attore Kevin Mckidd. Il primo incontro tra il personaggio interpretato da Speedman, di cui ...

Nuovi e vecchi flirt in Grey’s Anatomy 14 - da Meredith e il paziente Scott Speedman a Owen e Teddy (video) : Sarà un "Super-flirty Grey's" quello in onda il 29 marzo negli Stati Uniti con l'episodio numero 17 di Grey's Anatomy 14, come preannuncia un nuovo promo della serata #TGIT (Thank God It's Thursday) del giovedì sera di ABC dedicata alle serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes. Il prossimo episodio del medical drama, dal titolo One Day Like This, privilegerà le storyline a sfondo sentimentale che vedono coinvolti i protagonisti della ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×18 - Meredith salverà la sua ricerca dalla vendetta di Marie Cerone? : Dopo un episodio che ha messo Meredith all'angolo di fronte al ricatto dell'ex amica di famiglia Marie Cerone, la trama di Grey's Anatomy 14 per il 18° episodio sembra aprire uno spiraglio per la sfortunata (per usare un eufemismo) protagonista del medical drama. L'episodio che andrà in onda su ABC il prossimo 5 aprile vedrà ancora la Grey impegnata a salvare la sua ricerca sull'autorigenerazione di microfegati che potrebbe fare la storia ...