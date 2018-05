Mensa scolastica | cassazione | auto di lusso? Niente sconto Mamma contro Comune di

ilsussidiario

: Cislago: pellicole termiche sui vetri della mensa scolastica - ilSaronno : Cislago: pellicole termiche sui vetri della mensa scolastica - orizzontescuola : Mense scolastiche. Cassazione: niente sconto alla mensa scolastica, se si possiede una macchina di grossa cilindrata - Miti_Vigliero : RT @CatelliRossella: Torino, niente sconto alla mensa scolastica se i genitori possiedono un'auto di grossa cilindrata -

(Di sabato 26 maggio 2018)didi Chieri: "Ho l'vecchia e non a intestata a me", ma i giudici non le danno ragione(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:26:00 GMT)