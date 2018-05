Meloni | su Savona c' è sostegno di Fdi

Nodo Savona. Salvini 'arrabbiato' - Meloni : 'No ingerenze Mattarella' : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Scontro su Savona - Lega : Niente piano B Meloni : No a ingerenze del Colle| : Lega e M5S compatti sul nome dell’economista. Il sospetto grillino: Berlusconi ha convinto Matteo coi sondaggi

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte - Meloni : 'Pronti ad aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

Giorgia Meloni difende Paolo Savona : "Inaccettabile ingerenza di Mattarella" : "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo al centrodestra. Ho comunicato a Salvini che Fratelli d'Italia, pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia è ancora una nazione sovrana, Junker e la Merkel se ne ...

