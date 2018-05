Meghan e Harry | il principe telefona all' ex fidanzata Chelsy | «Parole dolci»

Ecco dove vedremo Harry e Meghan nei prossimi mesi : Mentre Kate si ritira dalla vita pubblica per almeno sei mesi per godersi il piccolo Louis, per i neosposi Meghan Markle e Harry, invece, la seconda parte del 2018 sarà un periodo davvero impegnativo. Lasciato alle spalle il bagno di folla dei festeggiamenti nuziali, con Windsor invasa da oltre 200 mila persone accorse per essere presenti al royal wedding, il principe e la duchessa non potranno certo riposarsi. Del resto il matrimonio e la sposa ...

Le foto ufficiali delle nozze di Harry e Meghan e altre storie : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Il royal wedding di Harry e Meghan ha continuato a far parlare di sé, con curiosità e gossip, ma è successo anche altro nel mondo delle star. Dalle accuse di molestie contro Morgan Freeman, alle prossime nozze di Hugh Grant, dalla nascita di Francesco, secondogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, all’eterna querelle intorno agli ex ...

Harry e Meghan - la telefonata di addio con la ex fidanzata Chelsy : “Una telefonata di separazione“. Così ha definito Vanity Fair la conversazione tra Harry e la ex fidanzata Chelsy, poco prima del matrimonio reale. Chelsy Davy e il principe Harry hanno avuto una storia durata 7 anni, dal 2004 al 2010 e sono rimasti in ottimi rapporti tanto che, come riporta il settimanale, c’è stata una telefonata affettuosa: “Era la loro ultima telefonata, una telefonata di separazione in cui entrambi ...

L’ultima telefonata di Harry con l’ex Chelsy prima delle nozze con Meghan : Un addio e la promessa di voltare pagina: sarebbe questo il contenuto della telefonata avvenuta fra Harry e la sua ex Chelsy, pochi giorni prima delle nozze con Meghan. A nessuno è sfuggita la presenza al Royal Wedding di ben tre ex fidanzate del principe Harry: Cressida Bonas, Natalie Pinkham e Chelsy Davy. Soprattutto quest’ultima è rimasta molto legata al secondogenito di Lady Diana e per molto tempo era stata indicata dai tabloid come ...

Quello che Meghan Markle non può più fare (dopo le nozze con Harry) : 1. Il Sì che conta I primi sei in linea di successione al trono (Harry è il sesto, dopo la nascita di Louis di Cambridge) per le nozze devono chiedere permesso alla regina. Lui, prima di andare a nozze con Meghan, l’ha fatto e ha ottenuto una risposta positiva. Ma guai a parlare in pubblico di politica. I Windsor non votano e devono restare neutrali. 2. I cibi proibiti Addio alle vongole e all’aragosta a Natale. Elisabetta II evita di ...

Harry e Meghan - blitz in Messico per fare visita al padre assente dalla nozze : Dopo il Royal Wedding e dopo qualche giorno dedicata alla mondanità sembrerebbe che i due neo-sposini si stiano organizzando per andare in Messico a trovare il padre di...

“Harry - prima della luna di miele devo fare una cosa”. La notizia che spiazza tutti arriva direttamente da Meghan. Salta la vacanza : “Una chiara richiesta della duchessa di Sussex” - fanno sapere da Buckingham Palace : Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette di tutti i colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all’inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa ‘anomala’ è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed ...

Vende su eBay la borsa di juta - omaggio di nozze di Meghan e Harry e guadagna una fortuna : Una manager di 31 anni ha venduto la sua borsetta in tela in ricordo del Royal wedding regalata dai reali su eBay per 21.400 sterline. A solo tre giorni dal grande giorno di Harry e Meghan. E a quanto pare non è stata l'unica. Claire Oliver era una dei 1200 fortunati "comuni mortali" invitati al Castello di Windsor per assistere, fuori dalla Chiesa di Saint George, alle nozze di Harry e Meghan. La donna, originaria di Cambridge, lavora a ...