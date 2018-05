Matteo | Sono arrabbiato Prime crepe nel SalviMaio

Strage di Capaci e trattativa Stato Mafia - Di Matteo : ci sono mandanti politici Video : L’ha definita senza mezzi termini una sentenza storica. Con accuse tutt’altro che velate ad alcuni apparati dello Stato e alla loro presunta omerta' istituzionale. Così il Pubblico Ministero Nino Di Matteo ha commentato l’esito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, in occasione del 26esimo anniversario della Strage di Capaci del 23 maggio 1992 [Video], in cui perse la vita Giovanni Falcone, la compagna Francesca Morvillo e gli uomini della ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Strage di Capaci e trattativa Stato Mafia - Di Matteo : ci sono mandanti politici : L’ha definita senza mezzi termini una sentenza storica. Con accuse tutt’altro che velate ad alcuni apparati dello Stato e alla loro presunta omertà istituzionale. Così il Pubblico Ministero Nino Di Matteo ha commentato l’esito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, in occasione del 26esimo anniversario della Strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui perse la vita Giovanni Falcone, la compagna Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. ...

Grande Fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili confessano : “Cosa faremo dopo”. Si sono fatti sfuggire tutto parlando con Fabiana : La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o ...

Grande Fratello - Alessia parla di Matteo : «Ora sono convinta - e se fosse tutta un'illusione?» : La domenica all'interno della Casa del Grande Fratello si è svolta all'insegna dell'allegria, grazie anche al meteo favorevole i ragazzi hanno organizzato una bella grigliata in giardino, ma durante i ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per due ore : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati in mattinata. Il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Oggi è la giornata decisiva per il nuovo governo e soprattutto per sciogliere il nodo del premier, l'ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte ...

Berlusconi : 'Matteo fermati - sono pronto a guidare governo di cdx' : A pochi giorni dalla sua riablitazione, il Cavaliere sottolinea la distanza con Salvini e lo attacca: 'mai parlato a nome della coalizione, ma solo a nome suo e della Lega' -

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

ELENA MORALI E SCINTILLA SI SONO LASCIATI? / Matteo Ferri tra i promessi sposi? Tutto tace sui social ma... : ELENA MORALI e SCINTILLA si SONO LASCIATI? Stando alle indiscrezioni, l'ex naufraga è andata via dalla loro Casa e starebbe frequentando Marco Ferri(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati/ Colpa di Cecilia Rodriguez? Il gesto di Matteo Gentili : Paola Di Benedetto vs Francesco Monte: "Non mi ha mai amata". L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi racconta al settimanale Chi i dettagli della rottura non nascondendo la sua delusione.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:43:00 GMT)

Gf - Alessia comunica a Matteo che Paola e Monte si sono lasciati. Gentili : "Non mi interessa" : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte è definitivamete conclusa e ora questo lo sa anche il suo ex fidanzato Matteo Gentili, attuale concorrente del Gf Nip . A dirglielo è stata ...

Grande Fratello 15 : Matteo e Alessia si sono baciati VIDEO : Grande Fratello 2018: bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. I due si sono baciati nella notte a cavallo tra sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, come annunciato da Barbara d’Urso a Domenica […] L'articolo Grande Fratello 15: Matteo e Alessia si sono baciati VIDEO proviene da Gossip e Tv.